11月23日（周一）举行的最高统帅部会议重点讨论了今年及明年如何应对俄罗斯喷气式无人机，并考虑了侵略者关于其生产和使用的计划。总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。

据情报显示，俄罗斯无人机产量及零部件供应链已基本掌握，这要求加强制裁力度，在多个国家实施更严格的出口管制，并扩充本国的拦截能力。

总统指出，为了加强乌克兰的防务，需要更多F-16战斗机和“鹰狮”（Gripen）战斗机——预计这些战机将于1月开始交付——同时还需要扩大整体机队规模。目前，各国领导人、外交部和国防部正在就此展开工作。 此外，乌克兰军工企业已推出针对“自杀式”导弹的更高效拦截器，计划尽可能多地签订采购合同。

来源：乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在总司令部会议结束后发表的声明。

在以“拉姆施泰因”模式举行的第37次乌克兰国防问题联络小组会议上的在线讲话中，总统弗拉基米尔·泽连斯基呼吁盟友通过提供额外战机来加强乌克兰武装部队空军。

乌克兰预计将于2027年1月至2月接收首批“ Gripen”战斗机，——乌克兰预计将于2027年1月至2月接收首批“ Gripen”战斗机，——泽连斯基表示。

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