乌克兰已准备好在近期举行由欧洲、美国和俄罗斯参与的四方会谈，以结束战争；但在此次会谈之前，基辅、华盛顿和欧洲伙伴需就共同议程达成一致。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基周一在柏林联邦议院举行的北约议会大会全体会议上通过视频连线发表讲话时表示了这一点。

据这位国家元首称，乌克兰“甚至明天”就准备好举行这样的会议，并希望会议能在圣诞节前举行，此前国际伙伴们也曾提及这一点。 与此同时，他强调了周密准备以及乌克兰、欧洲和美国形成统一立场的重要性，这将确保在谈判桌上取得更强有力的成果。

泽连斯基强调，美方已就让欧洲代表参与谈判进程达成一致，这是基辅自外交努力伊始就一直坚持的要求。 总统认为，此次会晤的框架——即乌克兰、欧洲和美国一方与俄罗斯联邦另一方——符合未来的安全架构，实际上是西方与莫斯科之间的谈判， 而协议的关键问题应是切实保障安全，以防止俄罗斯将和平作为发动新一轮侵略前的休整期。

来源：乌克兰通讯社。

此前，泽连斯基曾表示，下一阶段的谈判可能在圣诞节前举行。

俄罗斯独裁者的新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，关于结束乌克兰战争的下一轮三方谈判将于近期举行。但他未透露确切的会晤日期。

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