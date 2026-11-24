泽连斯基因健身手环显示的数据而大吃一惊，并坦言自己正在变老
弗拉基米尔·泽连斯基在接受丹麦记者本杰明·加夫的采访时，谈到了是否怀念演员生涯、如何与家人共度时光，以及战争对他身心健康的影响。
总统表示，他曾热爱作为演员、制片人和编剧的工作，尤其是创作新故事的过程，但他并不怀念过去。他最怀念的是与家人共度的时光。
泽连斯基还坦言，由于工作繁忙，他不认为自己是个好父亲。每当有机会陪伴孩子时，他不仅想帮助他们学习，还想与他们聊聊他们的感受和生活。
此外，总统还提到，他的Whoop健身手环显示恢复率仅为4%至6%。据他介绍，朋友们对如此低的数值感到惊讶，而妻子则指出他最近看起来老了一些。
美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳正致力于尽快促成乌克兰与俄罗斯之间的和平协议，最好能在1月前达成。 与此同时，弗拉基米尔·泽连斯基表示，基辅不会以做出不可接受的让步为代价来换取和平，并要求华盛顿在无法达成协议的情况下，加强对乌克兰的军事支持并加强对莫斯科的制裁。
乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基宣布签署了新的制裁法令，旨在加强对俄罗斯的施压。
11月24日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基就该国能源系统状况召开了视频会议。能源部长汇报了关于增加发电量以及在遭受俄罗斯袭击后加快能源设施恢复工作的协议执行情况。