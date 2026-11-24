弗拉基米尔·泽连斯基在接受丹麦记者本杰明·加夫的采访时，谈到了是否怀念演员生涯、如何与家人共度时光，以及战争对他身心健康的影响。

总统表示，他曾热爱作为演员、制片人和编剧的工作，尤其是创作新故事的过程，但他并不怀念过去。他最怀念的是与家人共度的时光。

泽连斯基还坦言，由于工作繁忙，他不认为自己是个好父亲。每当有机会陪伴孩子时，他不仅想帮助他们学习，还想与他们聊聊他们的感受和生活。

此外，总统还提到，他的Whoop健身手环显示恢复率仅为4%至6%。据他介绍，朋友们对如此低的数值感到惊讶，而妻子则指出他最近看起来老了一些。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基接受本杰明·加沃的采访