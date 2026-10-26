泽连斯基追授巴赫穆特一名捍卫者勋章，该士兵的父亲曾枪杀帕鲁比

总统弗拉基米尔·泽连斯基追授代号为“莱姆伯格”的二等军士米哈伊尔-维克多·斯采尔尼科夫博格丹·赫梅利尼茨基勋章三等，他曾作为第93旅的一员保卫巴赫穆特 “霍洛德尼·亚尔”

该士兵曾服役于机械化营的情报部门。2023年5月19日，在巴赫穆特战役中，他身受重伤。由于炮火密集，战友们未能将其撤离。 2025年9月，这名守卫者被正式列为失踪人员。

米哈伊洛-维克多是米哈伊尔·斯切尔尼科夫的儿子，后者涉嫌谋杀前乌克兰最高拉达主席安德烈·帕鲁比。据这位士兵的母亲称，由于观点不同，儿子几乎不与父亲联系。

总体而言，总统弗拉基米尔·泽连斯基向674名乌克兰军人授予了国家奖章，其中312人系追授。 10月26日发布的第1062/2026号和第1063/2026号相关总统令已在国家元首网站上公布。

这些奖项旨在表彰他们在捍卫乌克兰国家主权和领土完整过程中展现的个人勇气，以及无私履行军事职责的奉献精神。

获奖者获得的勋章包括博格丹·赫梅利尼茨基勋章、达尼洛·加利茨基勋章和“英勇勋章”，以及“为乌克兰服役勋章”、“祖国捍卫者勋章”和“拯救生命勋章”。

中尉奥列格·科斯蒂乌克被追授乌克兰总统“战斗功绩十字勋章”。

来源：总统令

总统弗拉基米尔·泽连斯基向乌克兰国家边防局的情报人员颁发了国家奖章。他感谢军人们提供的侦察情报、截获行动及各项作战行动，这些都为保卫国家做出了贡献。 此次表彰恰逢乌克兰国家边防局侦察日，该节日定于10月20日。

泽连斯基在“乌克兰捍卫者日”前夕向乌克兰军人颁发了奖章。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基向那些保卫乌克兰、抵御俄罗斯侵略的领土防卫部队军人颁发了国家荣誉勋章。

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