泽连斯基追授了2022年与他一同炸毁伊尔佩尼附近桥梁的军人“乌克兰英雄”称号

11月6日，总统弗拉基米尔·泽连斯基追授两名军人“乌克兰英雄”称号并授予“金星勋章”——中尉扎哈尔·克瓦斯内和下士罗曼·希曼斯基。

文件指出，授予该称号是表彰他们在捍卫乌克兰国家主权和领土完整过程中展现出的个人勇气和英雄主义，以及对乌克兰人民的无私奉献。

根据第1092/2026号法令，中尉扎哈尔·克瓦斯诺被追授“乌克兰英雄”称号。

根据第1093/2026号法令，下士罗曼·希曼斯基被追授“乌克兰英雄”称号。

据悉，乌克兰武装部队第70工程保障中心工兵排指挥官工兵排排长扎哈尔·克瓦斯尼和乌克兰武装部队第70工程保障中心下士罗曼·希曼斯基于2022年2月25日牺牲。

该工兵障碍排当时正在伊尔佩尼地区执行炸毁桥梁的任务。 随后，乌克兰士兵遭到了俄罗斯联邦军队的袭击。当整个小组撤离至距离桥梁较远的位置时，22岁的扎哈尔·克瓦斯尼和37岁的罗曼·希曼斯基仍留守在爆破站。两人以生命为代价完成了战斗任务。

扎哈尔·克瓦斯尼的遗体由乌克兰军队在解放戈斯托梅尔的战斗中发现，其亲属于2022年3月6日在基辅的一处停尸房认领了遗体。罗曼·希曼斯基的遗体于2022年3月2日被发现。

值得一提的是，总统沃洛迪米尔·泽连斯基追授第40战术航空旅“基辅幽灵”中队指挥官马拉特·曼贝托夫少校“乌克兰英雄”称号。

总统还追授来自特尔诺皮尔州的乌克兰边防部队上校罗曼·帕拉马尔乌克兰英雄称号，他在执行战斗任务时牺牲。这位军人当时正在从战场上撤离受伤的战士，不幸遇难。

乌克兰总统网站上发布了一份请愿书，呼吁追授乌克兰英雄称号并颁发“金星勋章” （追授）授予社会活动家、政治家、军人、乌克兰民族军-乌克兰民族自卫队（UNA-UNSO）联合创始人、克里姆林宫前政治犯尼古拉·卡尔皮乌克。











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