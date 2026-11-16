泽连斯基透露了乌克兰将在拉姆施泰因会议上寻求何种军事援助

在明天的“拉姆施泰因”会议上，乌克兰将向合作伙伴阐述加强国防的关键需求。具体而言，将涉及防空拦截机、作战航空兵弹药以及额外资金支持。

此外，与会者还将讨论无人机生产及联合防务项目的实施。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基介绍了会议的筹备情况，并强调将重点关注为乌克兰防空系统配备拦截机，以及为作战航空兵提供必要的弹药。此外，乌克兰还将提出额外资金支持的问题。

“我们正在为明天举行的‘拉姆施泰因’格式的国防联络小组会议做准备——国防部长叶夫根尼·赫马拉将阐述我们的需求以及合作中的关键优先事项。 当然，我们将重点放在防空拦截机以及为乌克兰战斗机提供弹药上。为我国国防军增加无人机产量的前景可期。我们将讨论额外资金的问题，”泽连斯基表示。

据总统称，与合作伙伴开展联合生产还需要更大的推动力。我们的工作速度必须加快，每天都应为乌克兰和合作伙伴带来成果。

“我期待一次富有成效的会晤。国防部长还就远程制裁计划的执行情况作了汇报：乌克兰的外交行动正在实现既定目标。我已批准了新的行动。乌克兰万岁！”国家元首总结道。

国家元首在Telegram上发布了这一消息。

需要提醒的是，新一届拉姆施泰因会议已定于2026年11月举行。

此前我们曾报道，旨在支持乌克兰的第34届“拉姆施泰因”会议已在柏林拉开帷幕。

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