泽连斯基谈及对维特科夫和库什纳与普京会谈的期待

总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在阿布扎比会晤后，已带着具体提案前往普京那里，并将于11月12日星期四晚上从莫斯科返回都柏林。

“美国人带着具体方案飞往莫斯科与普京会面。我非常希望他们能带着具体方案飞回都柏林。虽然我对此不太抱希望，但还是抱有一丝期待，”这位国家元首在新闻发布会上表示。

据泽连斯基称，乌克兰期待从美国谈判代表那里获得关于人道主义议程的反馈， 特别是关于以“1000换1000”或“1200换1200”形式交换战俘的可能性、安全保障，以及在能源领域、海上及关键基础设施中停火等事宜。 在阿布扎比的谈判中，俄罗斯代表团以缺乏相关授权为由，拒绝讨论停火问题。

此外，会议还讨论了举行领导人级三方峰会以解决领土问题，以及让欧洲作为平等参与方加入未来谈判的可能性。

来源：乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基的新闻发布会。

美国总统特别代表贾里德·库什纳表示，他将于11月11日与史蒂夫·维特科夫一同前往莫斯科。在那里，唐纳德·特朗普政府的代表计划与普京会面。

此前，库什纳在阿布扎比谈判结束后，指出了通往和平道路上最棘手的障碍。

此前，乌克兰、美国和俄罗斯在阿布扎比就结束战争举行了第二天的谈判：主要成果。

在此之前，泽连斯基已明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的首要任务。

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