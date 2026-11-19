乌克兰总统表示，他意识到自身生命面临的威胁，特别是来自俄罗斯的暗杀可能性。但他同时指出，尽管乌克兰情报部门曾多次就可能发生的暗杀事件发出警告，但他无法时刻将注意力集中在危险上。

在交谈中，NBC新闻记者理查德·恩格尔问泽连斯基，他是否担心俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会下令刺杀他，以报复乌克兰对俄罗斯境内的远程打击。

该记者提到了此前针对乌克兰总统的暗杀企图，特别是他在波兰访问期间可能被策划的袭击。 泽连斯基回应称，他深知战争期间工作所伴随的危险。他表示，乌克兰军人每天都在为国家以及子孙后代的未来冒着生命危险。

“我们知道自己可能会牺牲。但我们的军人正在为祖国、为我们的子孙后代的未来而战，”总统说道。

随后，恩格尔再次确认，他是否正确理解为泽连斯基愿意为乌克兰的生存而牺牲。总统回答说，他只是在履行国家元首的职责。

据总统透露，俄罗斯特工机构曾多次企图对他实施暗杀。乌克兰情报人员、安全部队代表及保镖会定期向国家元首预警潜在威胁，并建议他调整昼夜行程安排，同时加强安保措施。

与此同时，泽连斯基强调，他不能一直按照恐惧所强加的规则生活。他解释说，过度关注自身安全将与乌克兰所捍卫的价值观相悖。

“但我不能那样生活。否则，那将不是我们所奋斗的那种生活。我们为自由而战，”这位国家元首强调道。

来源：NBC新闻

此外，泽连斯基还指出了特朗普和习近平能够迫使俄罗斯停止战争的条件。

美国将向乌克兰通报特朗普在中国谈判的细节——泽连斯基表示。

泽连斯基表示，将在柏林举行新一轮有美国代表参与的和平谈判。

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