乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基预计，乌克兰、美国和俄罗斯三方代表的会晤将于11月初举行。

这位国家元首向立陶宛议长通报了在奥斯陆举行的会晤情况以及谈判进程的总体态势。

“我们预计，美国、乌克兰和俄罗斯代表团的三方会晤将于11月初举行，”泽连斯基表示。

会晤期间，双方还就乌克兰的欧洲一体化以及立陶宛在2027年上半年担任欧盟理事会轮值主席国期间的优先事项进行了详细讨论。

泽连斯基强调，在2026年底前为乌克兰开启剩余的两个谈判议题至关重要。这是为了在立陶宛担任轮值主席国期间能够开始完成各谈判章节的磋商。

此前，克里姆林宫独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫曾表示，关于恢复与乌克兰和平谈判的决定并不意味着将停止军事行动。

泽连斯基在与立陶宛议会议长尤奥扎斯·奥莱卡斯会晤后，通过其Telegram频道发布了这一消息。

需要指出的是，克里姆林宫表示，尽管正在进行三方谈判，俄罗斯仍将继续对乌克兰发动袭击。

此前，俄罗斯独裁者的助手尤里·乌沙科夫表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行三方会谈，由乌克兰、美国和俄罗斯共同参与，商讨乌克兰战争的解决事宜。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果进行评估，必须以会谈的最终结果为准，而不是在会谈开始之前。

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