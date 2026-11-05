乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基期待，民主党在美国中期选举中的胜利将有助于基辅获得更多来自美国的支持。这既包括财政援助，也包括武器供应。

这位乌克兰领导人认为，华盛顿方面支持力度的增强可能会影响俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的立场。

泽连斯基指出，民主党人公开支持乌克兰，并主张恢复美欧之间的更紧密关系。与此同时，总统也向支持基辅的共和党人表示了感谢。

“我也感谢共和党人，但民主党人非常明确地表示支持乌克兰并向其提供援助。 他们谈到了恢复美国与欧洲之间的联系。因此，我们有理由期待力量平衡的形成，并获得更大的支持，”泽连斯基说道。

总统的期待与美国中期选举结果密切相关。根据选举结果，从2027年起，民主党将控制国会参众两院。

泽连斯基表示，如果美国国会开始主张向乌克兰提供大规模的财政和军事支持，这可能会成为对莫斯科施加压力的额外因素。

“如果国会现在能像欧洲目前所做和展示的那样，讨论提供强有力的财政支持或军事援助，这将是一个积极信号，会对普京产生影响，”这位乌克兰领导人强调道。

路透社报道了这一消息。

美国民主党在11月3日的中期选举中取得了重大胜利，巩固了其在国会参众两院的地位。 在选民对经济形势和与伊朗的战争感到不满的背景下，投票结果对唐纳德·特朗普总统来说是一个沉重打击。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ预测，民主党人萨姆·福尔斯塔格在美国蒙大拿州第1选区众议院选举中胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

乌克兰裔的弗吉尼亚州第7选区美国众议员叶夫根·温德曼成功连任国会席位。他以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

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