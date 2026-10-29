乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基向390名国民卫队军人、警察和边防人员授予了国家奖章。其中177人获追授奖章。

这些国家荣誉是基于他们在保卫乌克兰过程中所作出的贡献而授予的。

根据文件显示，这些捍卫者因在捍卫乌克兰国家主权、领土完整以及无私奉献于乌克兰人民过程中所展现的个人勇气而获此殊荣。

总统追授“战斗功绩十字勋章”给上等兵马克西姆·格拉乔夫、中士德尼·科瓦尔、上等兵德米特里·马蒂连科和中士达维德·莫斯卡耶夫。

谢尔盖·卡普舍夫上校被授予博格丹·赫梅利尼茨基勋章二等，奥列格·穆德拉克少校则被追授该勋章。

另有22名捍卫者被总统授予博格丹·赫梅利尼茨基勋章三等，其中10人获追授。

伊戈尔·日格林中尉、谢尔盖·卡拉卡伊下士、亚历山大·卡尔卡奇上尉、伊戈尔·梅特卢尚高级中尉、尤里·安德鲁沙中校、 奥斯塔普-伊万·科瓦尔丘克少校、亚历山大·曼兹尤克上校、谢尔盖·梅尔尼克上校、列昂尼德·纽士兵以及列昂尼德·佩尔米诺夫高级士兵。

此外，这些捍卫者还被授予一至三级的“勇敢”勋章，以及“为乌克兰服役”、“无瑕疵服役”、“祖国捍卫者”和“拯救生命”奖章。

10月29日发布的第1071/2026号相关法令已在国家元首网站上公布。

泽连斯基向国家边防局的情报人员颁发了奖章。

泽连斯基向135名乌克兰军人授勋，其中77人追授

泽连斯基在“乌克兰捍卫者日”前向乌克兰军人颁发了奖章。

关注我们在