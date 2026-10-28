泽连斯基表示，尽管俄罗斯在战场上未取得任何胜利，但仍拒绝和平

尽管在前线未取得任何战略性进展，俄罗斯联邦仍继续进行军事行动，并拒绝为结束战争做出任何妥协。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于10月28日在接受媒体采访时发表了上述言论。

国家元首强调，俄罗斯领导层并未表现出停止侵略的意愿，这给整个国际社会带来了挑战。 泽连斯基强调，只有在乌克兰国际合作伙伴保持坚定团结和强大力量的前提下，才能遏制局势进一步升级并实现战争结束。

来源：乌克兰总统办公室。

乌克兰预计，阿布扎比的三方谈判代表团级会议将于11月6日至10日举行。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与荷兰首相罗布·耶滕会谈后发表了上述声明。 不过，具体日期取决于美方是否准备就绪，而会议地点也可能因中东局势而有所调整。

美国总统唐纳德·特朗普宣布将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。据他称，此次会晤可能很快举行。

此前，西比加曾呼吁泽连斯基与普京会晤，以商讨和平事宜。

德国总理弗里德里希·梅尔茨表示，如果没有乌克兰的参与，美国和俄罗斯将无法就结束战争达成协议。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷在与弗拉基米尔·普京通电话时，向他转达了关于未来结束乌克兰战争谈判的消息。 俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫称，欧洲领导人表示弗拉基米尔·泽连斯基已准备好与克里姆林宫领导人进行直接谈判。

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