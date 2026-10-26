泽连斯基批准了国家安全与国防委员会关于建立城市环形防御体系的决定

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了第1066/2026号和第1067/2026号总统令， 据此，他将国家安全与国防委员会关于建设工程障碍带以确保城市环形防御以及更新国家安全战略的决定付诸实施。

根据第1067/2026号总统令，国家安全与国防委员会9月25日作出的《关于建设工程障碍带以确保城市适当防御水平及其实施机制（城市环形防御）的措施》的决定已正式生效， 该决议的具体措施及其附件均标有“仅限公务使用”的保密等级。

此外，第1066/2026号法令规定对乌克兰《国家安全战略》进行修订，该战略早在2020年9月——即俄罗斯全面入侵开始之前——便已通过。 这两项决定的执行监督工作由国家安全与国防委员会秘书负责，相关法令自公布之日起生效。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。

乌克兰内阁已拨付超过2亿格里夫纳的额外资金，用于在扎波罗热方向建设军事工程技术设施和防御工事。 需要指出的是，在扎波罗热附近，为应对俄罗斯军队可能发动的进攻，正在积极修建防御工事，但一些指挥官认为，俄罗斯目前尚不具备在此方向发动大规模进攻的条件。

政府已决定向哈尔科夫州州政府拨付1.02236427亿格里夫纳，用于国防开支。

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