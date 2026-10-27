杰列兹尼亚克介绍了关于员工保留的修订版决议草案中的变更内容

10月23日发布的关于员工保留的决议草案修订版，相比10月9日的先前版本有所放宽。与此同时，该文件对部分企业和组织设定了新的限制。

据雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克称，修订后的决议草案就征用配额、申请审核以及企业资质确认等方面作出了一系列调整。

国防工业和能源领域。针对这些领域，建议将预留配额从85%提高至95%。同时，预留范围应涵盖所有参与生产的员工。目前，这些行业的预留比例为100%。

供热及供水排水行业。将保留名额比例下调至60%的提议已从文件中删除。现行比例将维持在75%。

50%配额的计算。再次提议将已获得延期处理的员工纳入计算基数。

申请审核时限。计划为协调中心设定明确的保留申请审核时限：一般情况不超过一个月，紧急情况不超过七天。

根据更新后的草案，现行状态和既定限额将在规定期限结束前继续有效。

此外，还提议不将因国家或地方预算未付款项而产生的欠款作为实施限制的依据。

此外，还规定了一份包含13个行业的封闭式清单，这些行业的代表可按照既定程序申请相应的资格。

与此同时，教育、科研、服务业和媒体未被纳入该清单。对于这些领域的代表，计划保留其通过该中心提交申请的权利。

更新后的文件对捐助组织和国际技术援助项目设定了限制。

建议允许每个项目最多保留七名员工。

此外，计划在10天内核查所有现有企业的相关资格。如果某组织获得相应资格所依据的标准被从文件中删除，该资格可能会被撤销。

雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克还特别指出，关于根据该中心建议撤销资质的条款。

“根据该中心建议撤销资格的规定仍然保留——现在‘构成审查依据’，特别是根据执法部门的申请，”这位议员指出。

据雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克称，该文件目前尚未定稿，最终版本也尚未制定。因此，在最终决定通过之前，所提议的条款可能会进一步调整。

国民议会议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克通报了这一消息。

此前，总理谢尔盖·科雷茨基表示，政府将重新审视确定关键企业标准，即使对于能源和国防工业，100%的征用也不再是自动的。

乌克兰内阁成立了负责组织应征服役人员征召工作的协调中心，明确了“关键重要企业”的定义，并责成对行业和地区标准进行修订。此外，政府还更新了针对特定类别企业的征召上限。

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