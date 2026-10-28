杰列兹尼亚克透露了自己在社交媒体上的收入以及这些钱的去向

议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克透露了其通过网络流量获得的收入金额、这些资金的用途，以及为何亲自运营自己的社交媒体账号。据他介绍，这笔收入约为1000美元，主要用于保障团队的运作。 剩余资金，这位议员会用于慈善事业或投资于军用债券。

这位议员在社交媒体上的活跃度及其Telegram频道的受欢迎程度，是在最高拉达会议缺乏官方直播的背景下自发形成的。

据杰列兹尼亚克称，他开始用简单易懂的语言解释议会的决议，以便选民和商界代表能够明白，议员们究竟是在为哪些议题投票。

这位议员强调，他并不打算将自己的频道打造成一个完整的媒体集团。他首先将其视为与社会进行政治沟通的工具。

泽列兹尼亚克的所有帖子都是亲自撰写的，因此发布频率直接取决于他的日程安排。

“看，我们现在正坐在这里……这段时间内不会发布任何帖子。因为我正在写这篇。只有这样才行，”这位议员强调道。

他还解释说，在陪伴儿子时不会发布帖子。特别是晚上21:00至21:30读童话故事期间，大家不要指望他会发布新消息。

与此同时，团队在工作中积极运用人工智能。据杰列兹尼亚克介绍，AI工具有助于处理常规任务并分析海量数据。

特别是，订阅像Claude这样售价200美元的先进人工智能模型，可以实现内容的技术处理、重复内容的识别以及读者反馈的处理自动化。

在回答关于博主收入的问题时，这位议员指出，他确实从社交媒体上获得了一定收益，但他并不认为自己在受众覆盖方面处于领先地位。

“我确实有些收益……大约1000美元左右，这笔钱正好用于维持团队运营。因此，剩下的部分我们会捐赠给慈善机构，或者如果还有剩余的话，就用于购买军事债券，”杰列兹尼亚克解释道。

据他介绍，就浏览量而言，议会同僚中排名第一的是尼古拉·达维迪乌克。

杰列兹尼亚克表示，他在社交媒体上活跃的主要目的并非通过流量获利，而是为了能够直接与社会公众沟通并获得反馈。

这位议员还利用公众影响力，将关注点引向对国家至关重要的决策——从预算问题到打击腐败机制。

因此，据杰列兹尼亚克称，他的社交媒体首先是沟通和影响社会进程的工具，而获得的资金则用于资助团队的工作并支持慈善倡议。

雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克在与弗拉基米尔·库伦尼共同参与的“请勿打断”项目采访中谈到了这一点。

需要指出的是，在审议关于提高乌克兰军人津贴的修正案时，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克曾表示有必要提高议员的薪资。

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