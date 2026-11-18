克里米亚大桥受损导致被占领的克里米亚半岛上加油站前排起长队，人们对可能出现的燃油供应中断感到担忧，旅游预订也纷纷被取消。 与此同时，部分克里米亚居民毫不掩饰对俄罗斯占领者再次受挫的欣喜之情，尽管公开表达此类情绪十分危险。

据当地居民称，11月17日周二凌晨传出大桥被毁的消息后，克里米亚的加油站前便排起了长队。 人们急于囤积汽油，担心来自俄罗斯大陆的燃油供应会中断。尽管周三上午部分加油站已恢复供油，但抢购热潮并未消退。

占领当局及其控制的博主们试图安抚民众，坚称损坏将很快得到修复。然而，据本刊受访者透露，此类声明并未说服半岛上的许多居民。

旅游业也受到了影响。据辛菲罗波尔一家旅行社的工作人员称，俄罗斯游客已经开始取消新年假期的预订，并要求退款。 苏达克附近一家小型旅馆的老板也报告了首批预订取消的情况，并对冬季及下个夏季旅游旺季表示担忧。

与此同时，克里米亚居民的反应却褒贬不一。部分民众虽然对大桥受损感到欣喜，但也意识到这可能带来的民生和经济影响。 具体而言，这可能给在半岛外就读的儿童返校、探亲访友、物资供应以及旅游业运营带来困难。

一些支持乌克兰的克里米亚居民，鉴于公开表达观点存在风险，会邀请亲友“喝杯庆祝咖啡”，却不说明聚会的真正原因。

CEMAAT的受访者还指出，大桥受损对他们来说并不意外。一些克里米亚人曾推测，这座桥迟早会再次遭到袭击，特别是在俄罗斯油轮和能源设施遭到袭击之后。

一位辛菲罗波尔女居民坦言，最让她感到惊讶的并非事件本身，而是当这座大坝终于如预期般受损后，自己竟未产生强烈的情绪反应。 据她称，尽管俄罗斯宣传机器多年来一直宣称该建筑坚不可摧，但其被摧毁的消息却几乎被当作一件寻常之事来接受。

CEMAAT媒体报道了克里米亚居民的反应。

此前，网络上曾发布过克里米亚大桥拱门坍塌的视频。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚党卫队领袖谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未询问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

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