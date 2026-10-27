日托米尔州一名居民因实施家庭暴力被判处两年多有期徒刑

日托米尔州奥夫鲁茨卡社区的一名居民因未遵守法院裁定的限制性措施，被判处2年零1个月有期徒刑。该案的公诉工作由科罗斯特内地区检察院的检察官负责。 该男子被认定犯有《乌克兰刑法典》第390-1条规定的罪行。

调查显示，2026年4月，该男子因对同居伴侣实施家庭暴力被判刑。当时，法院判处其缓刑，并设定了为期两年的缓刑期。

此外，法院还禁止该男子在三个月内与同居女性共同居住，禁止其靠近其住所100米以内，并禁止向其打电话或通信。

此外，该男子还被要求参加针对施暴者的矫正项目。



被告已知悉法院判决内容，并被警告若不履行将承担刑事责任。30天后，该判决正式生效。



然而，尽管法院已设定相关限制，该男子仍前往受害人住所并与她发生争吵。



日托米尔州奥夫鲁茨基区法院认定该男子犯有违反限制措施罪。 考虑到其先前受过的刑罚，法院最终判处其2年1个月有期徒刑。



该判决可在法律规定的期限内通过上诉程序提出上诉

据日托米尔州检察院报道。

在赫尔松州，一名担任监护人的父亲因对七名少女实施性暴力被判处终身监禁。

在特尔诺皮尔州，一名男子因性侵侄女被判处15年有期徒刑。

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