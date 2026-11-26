参与对扎波罗热州科米舒瓦萨一所学校实施空袭的战术航空小组，由36岁的俄罗斯军人雅罗斯拉夫·博罗丁指挥。

这一信息出自“斯利德斯塔.因福”的调查报道。袭击发生时，博罗丁担任俄罗斯联邦武装力量总参谋部预备役航空部队特别作战组第5战术航空小组的指挥官； 他在俄军服役14年，自2023年起参与对乌克兰的战争，现居住在伏尔加格勒州奥克蒂亚布尔斯克村，该村紧邻“马里诺夫卡”机场。

此外，根据乌克兰国防部情报总局此前公布的涉案人员名单，记者们查明了其他涉案人员的身份信息： 策划此次袭击的42岁费多尔·祖巴科夫，是俄罗斯“第聂伯”部队集团司令部火力打击小组的负责人。

此外，还确认了与此次袭击或相关第77978军事单位及奥克蒂亚布尔斯基团有关联的飞行人员身份： 31岁的上尉谢尔盖·叶利谢耶夫、高级少尉罗迪昂·普洛特尼科夫、少尉瓦迪姆·佩列赫雷斯特、高级少尉尼基塔·伊格纳季耶夫， 37岁的上尉德米特里·兹维列夫和27岁的高级少尉马克西姆·索科连科。

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来源：《调查.信息》的调查报道。

《纽约时报》称，对科米舒瓦萨的袭击可能是俄罗斯针对平民最致命的袭击。

在扎波罗热州的科米舒瓦萨，经过三天的搜寻工作，又发现了两名因11月2日俄罗斯空袭而遇难者的遗体。此外，在袭击现场还发现了遇难者的遗体残骸。

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