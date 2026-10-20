被埋葬在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的俄罗斯公民亚历山大·奥连琴科的母亲——其子当时以救援人员身份下葬——在接受媒体采访时否认了其子曾在俄罗斯武装部队服役，并表示他曾在俄罗斯紧急情况部系统内工作。

针对其社交媒体“VKontakte”个人主页上公布的2017年、2018年、2024年及2025年的照片——其中他身着军装—— 她对此评论道：“照片上写着2025年又怎样？”

随后，一段标注为2023年9月16日——即奥连琴科生日当天——的视频被公开。 视频中，奥连琴科与两名身着具有特征性制服、配有相应识别标志、头盔和肩章的俄罗斯联邦武装部队军人一同出现。 已公开的材料证实，亚历山大·奥连琴科在全面入侵期间曾作为俄罗斯军队的一员服役。

来源：阿纳托利·什特凡。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州维尔赫尼第聂伯罗夫斯克社区的多莫特坎村，34岁的俄罗斯军队军人亚历山大·奥连琴科被安葬。 据称，当地居民被告知他是因公殉职的消防救援人员。

需要指出的是，这名俄罗斯军人曾在试图向乌克兰守军投降时，遭到了本方部队FPV无人机袭击。尽管如此， 以乌克兰英雄瓦列里·古兹命名的第42独立机械化旅摩托化步兵营的战士们救下了这名受伤的占领军士兵，并借助地面机器人系统（NRK）将其从战场上撤离。

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