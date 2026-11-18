网络上公布了袭击发生后列车在克里米亚大桥铁路段行驶的画面。这段11月18日的视频显示，该桥梁的公路段已失去拱形结构和路面。

尽管桥梁的公路部分发生了爆炸并遭到破坏，但穿越刻赤海峡的铁路交通已恢复。因此，列车的运行使俄罗斯与被占领的克里米亚之间的物流连接得以部分恢复。

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/6082212852377852399.mp4

来源：Exilenova+

此前，网络上曾发布过克里米亚大桥拱门坍塌的视频。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚党卫队领袖谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未询问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

关注我们在