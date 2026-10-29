“冬季仙境”重返基辅：VDNG的节日主题园区何时开放

11月27日，“冬季乐园”将在基辅“乌克兰国际展览中心”（VDNG）内正式开放。本季，主办方将再次为游客打造冬季休闲空间，提供适合儿童和成人的各类娱乐活动。

园区内将设有20多个主题区域，包括露天溜冰场和圣诞集市。主办方还承诺将推出全新的娱乐项目和焕然一新的节日装饰。“冬季乐园”将免费向公众开放。

“冬季王国”为游客准备了哪些新亮点？



园区内将装饰有驯鹿造型的灯光雕塑、热气球，以及缀满新玩具和彩灯的中央圣诞树，营造出星空般的视觉效果。



其中一项主要新亮点是2号展馆内的“圣诞树装饰集市”。在那里，游客可以购买原创的圣诞树装饰品，了解传统的乌克兰圣诞风情，并向艺术家定制专属文字。



1号展馆将打造“圣诞老人居所”，内设童话般的装饰，并有圣诞老人和精灵们参与的表演。旁边还将设置一座高28米的摩天轮——这比上一届高出一倍。

冬季期间，VDNG将有哪些娱乐活动？

传统上，面积达3000平方米的露天溜冰场将成为核心区域。溜冰场旁将设置一列小火车和一座钟楼，营造出节日火车站的氛围。 此外，“雪沙坑”的面积也将扩大，游客可以在那里玩雪并堆雪人。在“迪夫卡先生的奇幻世界”中，游客将看到巨大的奇幻动物，还能观看演出并领取礼物。



此外，游客们熟悉的景点也将照常开放： 游乐场将新增可360度旋转的“霍克”游乐设施，还有“大链条”旋转木马、密室逃脱、滑梯、“圣诞梦想工厂”， “舒米乐园”、“科学博物馆”以及其他休闲场所。



在圣诞集市上，游客可以品尝节日美食和甜点，还可以喝一杯热红酒暖暖身子。园区内将有配备语音导览的“北极快车”穿梭运行。 整个季节期间，VDNG将开放20多个面向儿童和成人的主题区域。

“冬季王国”将如何运营？安全措施有哪些？



主办方已为可能出现的停电情况做好准备：各活动区将由自有发电机供电，照明则采用节能的LED灯具。在冬季来临前，VDNG园区内还将增设额外的避难场所。



这些避难所主要分布在9个展馆内。一旦发生空袭警报，园区内及周边的安全区域可同时容纳约1万人。



“冬季乐园”将于11月27日起每日开放。工作日开放时间为12:00至21:00，周末及节假日开放时间为10:00至21:00。 进入VDNG园区仍将免费。

VDNG团队发布了这一

消息。

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