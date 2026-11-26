2026年的冬至将落在12月21日。就在这一天，乌克兰将迎来全年白昼最短、黑夜最长的一天。冬至的天文时刻大约在基辅时间22:50。

此日期过后，白昼将逐渐变长，黑夜则逐渐变短。冬至何时到来、最长的一夜将持续多久，以及何时能迎来更长的白昼——我们将在下文详细说明。

2026年的冬至将出现在12月21日星期一，基辅时间22:50。

这一天文现象标志着北半球白昼时长将开始逐渐延长。在此之前，乌克兰将迎来一年中白昼最短、黑夜最长的一天。

例如，12月21日，基辅的日照时间约为8小时。确切的日照时长取决于地理位置：北部地区的日照时间将比南部地区稍短。

通常，冬至发生在12月21日或22日。日期之所以会变化，是因为地球绕太阳公转的特性，以及天文年与公历年之间的差异。

冬至的成因在于地轴的倾斜。地球绕太阳公转时地轴倾斜约23.5度，因此一年中南北半球接收的日照量各不相同。

12月，北半球与太阳的背离角度最大。因此，太阳升起时在水平线上的高度不如夏季高，其在天空中的视运行轨迹也变得最短。

正因如此，冬季日出较晚，日落较早，且一天中的日照时间也变得最短。

在冬至时，这一过程达到顶峰。与此同时，南半球则呈现相反的情况：那里开始进入天文夏季，白昼也成为全年最长的一天。

2026年12月21日之后，乌克兰的白昼时间将逐渐延长。起初的变化微乎其微，但随着每周的推移，太阳在地平线上的停留时间会越来越长。

白昼时间的延长将持续到夏至，2027年的夏至将落在6月21日。届时，北半球将迎来一年中白昼最长的一天。

与此同时，有一个重要的细节：一年中白昼最短的一天与日落最早的一天并不重合。 在基辅，日落最早出现在12月中旬，而日出最晚则要到月底才会出现。因此，即使在冬至之后，早晨仍会有一段时间处于黑暗之中。

此外，白昼时间的延长并不意味着冬天会立即结束。 一月和二月，乌克兰仍可能出现严寒。大地和空气会逐渐释放积蓄的热量，因此冬季最寒冷的时期通常出现在12月冬至之后。

我们的祖先一直密切观察着自然循环。对于许多民族来说，那个从那天起夜晚开始变短、白昼时间逐渐变长的日子具有特殊意义。

在不同文化中，冬至象征着太阳的重生、旧周期的结束和新周期的开始。人们点燃篝火，聚集在一起，举行庆祝光明回归的仪式。

乌克兰的传统中也蕴含着丰富的冬季习俗和仪式。圣诞节庆典、唱颂歌、准备节日美食以及家庭团聚，共同伴随着一年中最黑暗的时节。

如今，冬至首先仍是一项重要的天文事件，标志着天文冬季的开始以及白昼逐渐变长的回归。

关于2026年冬至的常见问题

2026年的冬至是什么时候？

冬至将发生在2026年12月21日，星期一。按基辅时间计算，这一天文时刻大约出现在22:50。

一年中最长的夜晚会持续多久？

冬至当晚，夜间时长将达到全年最长。具体时长取决于地理位置。在基辅，白昼时长约为八小时。

乌克兰的白昼何时开始变长？

冬至过后——即从2026年12月22日起，白昼时间将逐渐变长。起初变化几乎难以察觉，但随后太阳每天在天际线上的停留时间会越来越长。

2027年的白昼最长的一天是哪一天？

2027年的夏至日是6月21日。这将是北半球全年白昼最长的一天。

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