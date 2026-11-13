面值100格里夫纳的金币：乌克兰国家银行展示了一枚设计独特的纪念币

乌克兰国家银行向收藏家推出了一枚面值100格里夫纳的纪念金币。该纪念币旨在纪念乌克兰最著名的古代遗址之一——塔夫里亚赫尔松涅斯。 根据最新的销售数据，该纪念币的价格为214 368格里夫纳。

目前，乌克兰国家银行表示：

目前库存中尚余327枚。

硬币销售数量有限——每位购买者最多可购买6枚。

“塔夫里亚赫尔松涅斯的历史可分为两个时期：古代时期（从建城至公元4世纪）和中世纪时期（5至15世纪）。在长达两千年的时间里，正值古希腊、 罗马和拜占庭的鼎盛时期，赫尔松尼斯一直是克里米亚半岛上重要的贸易和文化中心，在拜占庭与基辅罗斯的关系中发挥了特殊作用，”硬币说明中如是写道。

关于这枚硬币的已知信息

该硬币于2009年以900纯度的黄金铸造。

纯贵金属含量为31.1。

币缘采用扇形锯齿纹。

这款设计独特的100格里夫纳硬币长什么样

硬币正面中央描绘了一处古代建筑的残垣与一枚警钟。背景为蜿蜒纹饰：

赫尔松尼斯的古币；

一盏灯。

顶部印有乌克兰小型国徽及“乌克兰国家银行”字样。底部：

面值；

金属种类、纯度及纯金属重量；

乌克兰国家银行造币厂的标志；

硬币的铸造年份。

背面（反面）描绘了赫尔松尼斯古建筑的遗迹。 此外还有圣弗拉基米尔大教堂，该教堂“建于19世纪中叶，坐落于中世纪教堂的废墟之上，据推测，弗拉基米尔大公正是在该教堂内受洗的”。顶部有一行半圆形的铭文“塔夫里亚赫尔松尼斯”。

乌克兰国家银行（NBU）方面透露了这一消息。

乌克兰国家银行（NBU）为两个地区发行了新的10格里夫纳硬币。

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