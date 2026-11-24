来自布科维纳的动物保护者安娜·佩莱普丘克将一生奉献给了救助陷入困境的动物。她从街头收留被遗弃的狗和猫，并悉心照料受伤的天鹅、猫头鹰幼鸟、游隼和蝙蝠。 最近，她与一群热心人士共同赎回了一匹原本即将被送往屠宰场的年轻母马。

在安娜照料的动物中，野生动物占据着特殊的位置。她努力治愈受伤的动物，并将其放归自然环境。 如果它们因伤残已无法在野外生存，这位动物保护者会为它们在专门的救助中心寻找容身之处。

安娜从童年时代就开始救助动物了。她回忆道，自己总是把那些需要帮助的动物带回家。妈妈起初反对，但后来还是接受了女儿的这一爱好。

“我救过乌鸦，也救过猫——有些已经非常年迈了。我还经常对妈妈说：‘这是一只小猫咪，就让它留下来吧，’”安娜说道。

最近，这位动物保护者救下了一匹名叫玛雅的年轻母马。一位女士向她求助，她的丈夫原本打算把这匹马送去屠宰。此前，他已经这样对待过一匹马和一头公牛。

安娜紧急发起了募捐活动。多亏了热心人士的帮助，最终筹集了2.3万格里夫纳，成功赎回了这匹母马。

“玛雅还很年轻，温顺又聪明。现在这匹母马已经安全了，绝不会被制成肉了，”安娜说道。

目前，玛雅正在一家马场接受照料，该马场专门为获救动物提供临时收容服务。

佩列普丘克表示，她正与加利茨基国家自然公园以及位于利沃夫的被救动物收容所开展合作。与此同时，她有一个远大的梦想——在布科维纳建立一个类似的康复中心，用于治疗野生动物。

“我想保护我们这片土地上的动物——在这里治疗、康复并放归它们，”受访者强调道。

她补充道，自己经常在喀尔巴阡山脉度过大量时间，观察森林中的居民并研究它们的行为。

佩列普丘克坦言，几乎每天都会收到求助请求。

“没有哪一天不需要去救谁。 昨天是一只蝙蝠，前天是两只牧羊犬和几只幼犬，今天则是一只天鹅和一只斑鸠。我甚至得随身带个笔记本，因为求助电话实在太多了，”这位动物保护者说道。

有一次，安娜从切尔诺夫策的市场救回了一只受伤的天鹅。这只鸟撞上了电线杆，身上留下了淤伤。除了这只天鹅，她还照料着十多只白鹳。

在最近的案例中，有一只狗被救下，它几乎被关在黑暗的谷仓里整整一年。主人去世后，这只动物便独自一人留了下来。邻居通过屋顶上的一个洞放下水桶，给它送食物。

这只狗已经变得野性难驯，不让人靠近，但动物保护者还是成功将其带走。目前它被安置在收容所，工作人员正逐步帮助它重新适应社会。安娜希望找到一个愿意收养这只年迈老狗的家庭。

还有一则不寻常的故事与一只浣熊有关，有人曾买下它，后来却将其遗弃。这只动物跑进了切尔诺夫策的一栋房子，藏在了阁楼里。

“有人买下它，玩腻了就扔了。浣熊跑进了一栋房子，爬上了阁楼。它在那里翻箱倒柜，到处啃咬。人们给我打电话，我起初甚至都不相信，还问：‘该不会是猞猁吧？’ 对方说：‘不，我们这里是浣熊！’”，安娜回忆道。

要抓到这只受惊的动物并不容易。

“浣熊当时很害怕——四处乱窜，还发出低吼声。它在整个阁楼里跑来跑去，到处躲藏。我们追了它六个小时，但最后我还是抓到了它，”她说道。

后来，大家为这只浣熊找到了栖身之所。安娜的一位朋友把它接走了，并在那里为动物们搭建了围栏。结果发现，这只浣熊是只小母浣熊。大家给它取名叫瓦伦蒂娜。

这位动物保护者还收养了另一只动物——一只在切尔诺夫策市住宅区发现的蝙蝠。

“阳光暖和起来，蝙蝠醒了，从房子上掉了下来。一位路人把它捡了起来，我检查了它的身体，称了称体重，然后让它继续冬眠，”这位动物保护者解释道。

目前，这只蝙蝠被安置在安娜家的地下室里，那里保持着适宜的温度。冬季需要密切关注这类动物，以免它们体重过度下降。如果脂肪储备减少，就必须将蝙蝠唤醒并喂食。

“它应该会冬眠到四月。到时候就会醒来并飞走，”安娜指出。

据她介绍，蝙蝠常常成为高层住宅居民不请自来的“邻居”。 最近，一位动物保护者不得不在切尔诺夫策某栋楼的七楼阳台护板下救出十只蝙蝠。

“人们很害怕，说‘我们干嘛要这种‘住客’……但蝙蝠只是在睡觉，不会打扰任何人。如果它们是从街上飞进来的，自然也能飞出去。 不过，由我来把它们带走，必要时喂养它们，这样能确保没人伤害它们，对我来说更简单，”安娜说道。

这位女士还经常救助野生鸟类。春天，她会收留受伤的猫头鹰幼鸟；夏天，则会救助从巢中跌落的鹰雏。动物保护者们会将这些鸟类养大，随后放归自然。

与此同时，佩列普丘克强调：并非每只落在地面上的猫头鹰幼鸟都需要救援。如果鸟儿已经能站稳且没有受伤，它可能是刚学会飞的幼鸟，母鸟仍在照看它。因此，不该在没有必要的情况下带走这样的鸟儿。

最近，安娜从救援服务处的工作人员那里接回了一只小斑鸠。 这只鸟掉进了通风井，随后被救援人员救了出来。这位动物保护者非常珍视这种合作，因为救援人员在发现需要帮助的动物时，经常会打电话给她。

安娜·佩莱普丘克还曾救助过狐狸。 在切尔诺夫策，这些野生动物经常在垃圾场附近或人们为猫狗留食物的私人院落里挖洞筑巢。这种情况在冬季和早春尤为常见，因为那时正是狐狸繁殖后代的时期。

这位动物保护者回忆起一次经历：当时，切尔诺夫策的一所宿舍、一所学院和一所幼儿园都向她求助。 这些场所内栖息着一家有幼崽的狐狸。人们对野生动物的出现感到不安，并要求将它们带走。

“但我不能就这样贸然处理。这些动物在混凝土板下安了家，实际上根本无法接近它们。我向大家解释说，狐狸只是在哺育幼崽罢了，”这位受访者解释道。

最终，当小狐狸长大并学会独立觅食后，这家人便离开了该区域。

另一则故事发生在私人庭院里，一只狐狸在木板下育出了幼崽。当小狐狸长大后，庭院的女主人不知该如何应对这些不速之客。

“它们四处奔跑，在窗户上跳来跳去，还从邻居家偷拖鞋，然后叼回院子里给那位女士。它们只是想像小狗或其他小动物一样玩耍，但并非所有人都能理解这一点，”这位动物保护者说道。

安娜决定将这些动物捕捉起来，并把它们迁移到远离人类居住的地方。几天后，她成功捕获了三只小狐狸。它们大约半岁大，因此已经能够在野外生存了。随后，这位女士将它们放归森林。

这位动物保护者解释说，野生动物常常会靠近人类居住地，为自己和后代寻找食物。她呼吁人们在这种情况下不要惊慌，不要试图自行捕捉动物，而应寻求专业人士的帮助。 她还强调，绝不能杀害野生动物。

安娜将人们对宠物的不负责任态度视为另一个问题。据她介绍，在切尔诺夫策，人们经常将幼犬和幼猫装在纸箱里，遗弃在集市、公园和林带中。

最近，她从十月公园救回了六只被遗弃的小狗。还有七只是在遛狗时在森林里发现的。

其中部分幼崽患上了肠炎，最终未能救活。另外三只小狗经过治疗后已康复。

“如果你无法饲养宠物，请联系志愿者，请求他们帮忙寻找新家。总有人愿意伸出援手，”安娜强调道。

这位女士还讲述了在森林附近发现的一只德国牧羊犬。这只狗被长期忽视，脖子上的铁链已经深深嵌入皮肤，形成了化脓的伤口。 不过，这只狗能清晰地执行指令，因此安娜推测它以前可能是一只工作犬。

大家设法将这只狗抱上车，送到了兽医诊所。

这位动物保护者还把另一只更年轻的牧羊犬带到了那里，这只狗同样被人们遗弃了。现在，安娜正在照顾这两只狗，并为它们寻找负责任的领养家庭。

安娜的丈夫是一名军人。目前，他正驻守在顿涅茨克州最激烈的战区之一。尽管条件艰苦，他依然在照顾那些失去主人的猫和狗。 有些动物身上留有伤痕，曾遭受过脑震荡和烧伤。

安娜表示，她和丈夫正在商讨能否将至少一部分猫狗转移到布科维纳地区。然而，由于该战线局势严峻，目前组织撤离并不容易。

佩列普丘克补充道，救助动物需要大量资金。与此同时，她很难拒绝那些打电话请求救助宠物或鸟类的人，因为这些人往往已经无处可求。

治疗、手术、药品、疫苗接种和临时收容的费用，主要依靠捐款来支付。

“不仅有来自布科维纳的援助，还有来自乌克兰其他地区以及国外的帮助。人们积极响应，通过共同努力，我们成功地拯救了这些动物。”

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