博主索菲娅·斯图朱克在俄罗斯发动全面入侵后并未谴责俄方的侵略行为，她已出售了自己在基辅的豪华住宅，并透露了她的汽车的去向。 据她称，新业主大约在一年半前搬进了这栋房子。而这位“叛徒”博主原先拥有的车队，如今则分给了拉脱维亚以及她的几位近亲。

斯图祖克在Instagram上发布的一段视频中透露了这一情况。目前，这位博主居住在普吉岛，继续用俄语运营社交媒体，且不愿公开谈论俄罗斯对乌克兰发动的战争。 据斯图祖克称，离开基辅后，她将房子交由父母照看，但房产的维护费用高昂。

她不得不支付安保、看护以及维持房屋良好状态的费用。最终，这位博主担心房产会因导弹袭击及其他风险而受损，决定将其出售。

“老实说，大约一年半前，我不得不以极低的价格把它卖掉了，”她坦言。

斯图祖克强调，最让她难过的不在于经济损失，而是失去了这个承载着许多个人回忆的地方。 据这位博主介绍，她在独自抚养三个孩子约半年后购置了这栋房子，并一直非常珍视它。

她还表示希望将来能买到或建一栋更好的房子。不过，正如这位博主本人所证实的，她目前在基辅已没有房产了。

需要提醒的是，乌克兰国家税务局曾指控博主斯图祖克逃税。

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