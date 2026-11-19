弗拉基米尔·泽连斯基已连续数月公开坚持要求与弗拉基米尔·普京举行面对面会晤。 这位乌克兰领导人认为，如果没有两国元首的面对面交谈，战争就无法结束；普京正在阻挠谈判；他“害怕”坐到谈判桌前等等。 而俄罗斯独裁者方面则事实上拒绝了此类会晤：克里姆林宫方面表示，如果泽连斯基想见面——那就让他来莫斯科。显然，这不会发生，这和“普京现身基辅”一样纯属天方夜谭。 与此同时，俄罗斯坚持认为，领导人之间的面对面会晤似乎只能在“最后关头”进行，以便签署已经达成一致的和平条约。但距离和平条约的签署还遥遥无期——而且能否最终签署也还是个未知数。

由此引发了一个合乎逻辑的问题：为什么泽连斯基如此渴望这次会晤，而普京却如此抗拒？它真的能对乌克兰与俄罗斯之间的和平有所裨益吗——还是说，相反，会晤之后局势只会变得更糟？ UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

泽连斯基与普京的沟通史：唯一的一次会晤与七年之后

很久以前，早在21世纪初，当普京刚刚就任俄罗斯总统，而泽连斯基还在《KVN》节目中打拼事业时， 两人实际上曾有过一次会面——当时这位未来的乌克兰领导人站在舞台上，直接向普京致辞，而俄罗斯领导人则坐在观众席中，甚至对他的笑话发出了发自内心的笑声。

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但这发生在25年前，那是一个截然不同的现实（以今天的眼光来看简直难以置信）， 因此，当时还年轻的喜剧演员与已经成熟且经验丰富的特工官员兼政治家之间，既没有也不可能有过私下交谈。

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泽连斯基与普京唯一一次面对面会晤——而且是以总统身份——发生在2019年12月9日巴黎举行的“诺曼底四国”峰会上。 这是一次在法国和德国领导人参与的多边谈判间隙举行的会晤。普京当时对记者表示，会谈“以务实的方式”进行，甚至声称总体上对结果感到满意。但这不过是基本的外交礼节。 实际上，双方当时并未缩小分歧：俄罗斯和乌克兰仍各执己见，而谈判的主要成果仅仅是谈判本身得以举行。 没有任何问题得到解决，领导人之间也没有产生任何好感——恰恰相反。

这是他们首次也是迄今为止最后一次会晤。而两年多一点后，全面战争便爆发了。

早在2022年秋季，泽连斯基就实际上暂时禁止了自己与普京进行谈判。 2022年10月4日，他签署了国家安全与国防委员会的法令，该法令声明“无法与俄罗斯联邦总统进行谈判”。 这是一项以法律文件形式呈现的政治姿态，从形式上使任何最高层级的对话都成为不可能。 自那时起已过去四年多，局势已发生变化。尽管从形式上讲，该法令从未被正式废除，但实际上只需总统挥笔一签即可撤销。

与此同时，泽连斯基多次在公开场合对普京发表了极其强硬的言论。 他甚至曾祝愿普京死去——就在2025年的圣诞致辞中，他宣称所有乌克兰人都有一个共同的愿望：“希望他死掉”。 普京方面则采取了截然不同的“克格勃式”行事风格。 例如，他几乎从不直呼泽连斯基的全名。相反，这位俄罗斯领导人更倾向于谈论“基辅的非法政权”、“基辅新纳粹分子”，或者干脆称其为“基辅政权”。

如今，乌克兰的处境已发生巨大变化。打仗变得越来越困难，面临炮击、能源、资金和动员等方面的问题也越来越多。因此，泽连斯基现在开始定期坚持要求与普京举行面对面会晤。 他将普京的实质性拒绝解读为恐惧。但实际上，这当然不是恐惧的问题，而是俄方不愿进行此类会晤，且认为此类会晤毫无意义。普京很难说在字面意义上害怕泽连斯基。 倒不如说，他只是看不到理由去浪费时间进行一场在他看来毫无结果的对话。此外，普京通过这种方式，也在某种程度上象征性地剥夺了乌克兰及其领导人的政治主体性。

泽连斯基与普京的会晤会是

怎样的

首先需要声明：没有人确切知道这样的会晤究竟会如何进行。 这仅仅是一种推测——不过，这一推测是基于对两位领导人多年的观察以及对其政治行为的分析得出的。而按照这种设想，前景显得相当黯淡。

在任何领导人会晤之前，通常都会有长达数月甚至数年的“前端环节”工作在悄无声息却至关重要的状态下进行：秘书、参谋、外交部、部长、顾问、情报机构等。 他们起草文件草案、协调措辞、寻求妥协。这项工作的目的，是确保领导人不仅在会晤中进行交谈，更能达成某种具体成果。

显然，在俄罗斯和乌克兰的背景下，并没有发生类似的情况。 没有人认真考虑过，普京和泽连斯基现在会突然会面，随后战争便立即结束的可能性。既没有准备好的文件，也没有协调一致的立场，甚至连他们究竟该谈论什么都没有达成共识。

现在让我们设想一下，如果会晤真的举行了：没有数月的准备，没有正式的议程，也没有任何基层层面的协议。 泽连斯基，不出所料，将从传统要求说起：停火、某种形式的休战、限制对对方能源设施和民用基础设施的打击等。 普京的回应——这也完全在预料之中——将开始大谈他最喜欢的伪历史说教。乌克兰总统将面临一位年迈克格勃特工长达数小时的“引人入胜”的独白： 关于留里科维奇家族、波洛维茨人和佩切涅格人，关于奥尔加公主、弗拉基米尔大公和尤里·多尔戈鲁基，关于乌克兰是由列宁建立的，关于俄罗斯人和乌克兰人的“历史统一”等等。

泽连斯基当然会开始打断——语气强硬、情绪激动，试图将谈话引向具体议题。 作为回应，普京最有可能转而发出威胁：对乌克兰进行更猛烈的轰炸，动用“一切手段”，并暗示将使用核武器等等。这也是他的标准套路。 结果，双方将非常迅速地——字面意义上仅10到20分钟——陷入绝对的僵局。如果他们甚至不在谈判期间直接大打出手，那才令人惊讶。

而这还是最好的情况！最坏的情况则是，此类会晤后，局势极有可能进一步升级。 因为双方都会带着这样的感觉离开：外交已经彻底失败且毫无意义，没什么好谈的，只剩下赤裸裸的武力与永无休止的战争。

最耐人寻味的是：普京本来就不想要这次会晤，他只想让这场无休止的流血冲突持续下去。 而泽连斯基，完全有可能正是有意寻求会晤，目的恰恰是让会谈无果而终。让全世界都看到：基辅和莫斯科在客观上根本无法达成协议。 这样一来，当下次有人指责泽连斯基应该进行谈判时，他便能非常坦率地回答：我本人已经尝试过了，我曾与普京坐到谈判桌前——而你们都看到了结果。看来，这又是一条死胡同。

专家

观点

政治学家、“乌克兰晴雨表”社会学服务部主任维克多·涅博日恩科指出：在国际外交中，解决乌克兰与俄罗斯之间此类严重冲突的手段是存在的。需要的只是意愿。

“至少以埃及和以色列为例。曾经签署的《坎普·戴维德协议》使这两个长期敌对的国家实现了和解。 如果双方都愿意达成停火，他们可以通过中间人——比如美国——来实现这一点。前往特朗普位于马阿拉戈的庄园，在高尔夫球场会面，拿起球杆，然后签署一份协议。 也就是说，关键在于国际行为体的斡旋。其他所有方案都更像是公关噱头，毫无实质意义。但这一切实际上都是可行的。 历史上曾有过这样的先例：势不两立的敌人通过中间人签署了停火协议，甚至达成了长期和平协议，彼此承认对方的生存权利。

而乌克兰总统坚持要求的纯粹面对面会晤，则并非一个理想的选择。 普京和泽连斯基的背景截然不同。一个克格勃特工和一位前喜剧演员怎么可能坐下来会谈？因此，我们需要美国进行原则性的斡旋。甚至谁当总统都无所谓。斡旋首先是一种外交实践。 我无法想象还有其他任何方案。如果普京和泽连斯基在与世人隔绝的情况下单独会面，这本身就会引发某种怀疑，首先是在爱国主义者群体中。这只会激怒所有人。 这样的会晤将不会获得任何信任。因此——唯有调解。这是实现和平的唯一途径，”维克多·涅博日恩科总结道。



综上所述——那么，现在泽连斯基和普京需要会晤吗？简短的回答是：恐怕不需要。这并非因为谁好谁坏——这与个人品质无关。 只是，领导人的会晤若没有前期准备、没有议程、没有任何达成妥协的希望，且双方都没有达成协议的意愿——这并非外交，而是政治闹剧，甚至可以说是一场喜剧表演。 这种形式当然有存在的权利，但当数百万人的生命和整个国家的未来都悬而未决时，就绝不该如此。

对于普京和泽连斯基个人能否达成协议，人们并不抱太大希望。而这，或许正是当我们听到又一轮关于此次会晤必要性的声明时，最需要理解的关键所在。 诚然，人类历史上不乏领导人通过直接会谈将历史进程引向更好的方向的先例。但人类也深知另一面：有时，与其会面却使局势恶化，不如干脆不碰面。而眼下，似乎正是这种情况。

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