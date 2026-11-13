据游击组织“阿特什”的消息，俄军指挥部计划利用人道主义任务，将部队秘密调往顿涅茨克州科斯蒂安蒂诺夫卡地区。 这些士兵可能会身着便装，伪装成工作人员和志愿者潜入“灰色地带”，以便在阵地上站稳脚跟，并试图向城市建成区推进。

这一俄军计划是由在“中心”集团军内活动的“阿特什”特工透露的。据他们称，这是俄罗斯联邦第8合成集团军在顿涅茨克方向的作战计划。

具体而言，俄军指挥官正推动对科斯蒂安蒂诺夫卡附近地区的排雷工作，以便在条件允许时在那里组织人道主义行动。然而，据游击队员称，其真实目的是在该市东郊建立桥头堡。

据该司令部一名军官透露，由于人员伤亡惨重，对科斯蒂安蒂诺夫卡的正面强攻未能给俄军带来预期效果。因此，占领军正考虑以平民为掩护派遣小分队。

“如果能成功突破人道主义走廊，计划派遣伪装成平民的部队，但实际任务是在东部建立桥头堡，”“阿特什”援引该军官的话称。

俄罗斯此前可能已在奥列什基地区采用过类似战术

游击队运动强调，利用人道主义任务掩护军事行动违反了国际人道主义法，特别是关于禁止背信弃义的规定。

“阿特什”还提到了赫尔松州奥列什基发生的情况：在2026年10月27日至11月1日的人道主义停火期间，俄军 很可能利用停火和人道主义行动来重新部署部队，并掩盖其调动。

因此，据游击队运动评估，占领军可能会在科斯蒂安蒂诺夫卡附近尝试采用类似的战术。

来源：阿特什

需要指出的是，科斯蒂安蒂诺夫卡的战斗仍在继续，该市目前仍由乌克兰武装部队控制。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京于11月12日提议组织一支前往顿涅茨克州科斯蒂安蒂诺夫卡的人道主义代表团，并邀请乌克兰和俄罗斯的监察员参与其筹备工作。

需要指出的是，在被占领的奥列什基，俄军活动明显减少。

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