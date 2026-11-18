11月18日凌晨，无人机袭击了俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的伊尔斯克和阿菲普斯克两座炼油厂。袭击发生后，两家工厂均发生火灾。

对该地区的袭击持续了一整夜。当地居民报告称听到了爆炸声，并目睹了俄罗斯防空系统运作。据ASTRA报道，当地居民大约在凌晨4点40分听到了首批爆炸声。

网络上还出现了关于两家工厂厂区内起火的报道。

“由于无人机残骸坠落，两家企业内发生了火情，”作战指挥部在通报中写道。

俄罗斯国防部则报告称，已拦截并击落184架乌克兰飞机式无人机。

据该部声明，这些无人机是在别尔哥罗德州、罗斯托夫州、克拉斯诺达尔边疆区、被占领的克里米亚以及亚速海水域上空被击落的。

伊尔斯克和阿菲普斯克炼油厂位于克拉斯诺达尔边疆区西维尔斯基区——分别坐落在伊尔斯克和阿菲普斯克两个村庄。 这两家企业距离克拉斯诺达尔约几十公里，属于俄罗斯南部的大型炼油设施。

阿菲普斯克炼油厂年加工能力约为625万吨原油。 该厂生产汽油、柴油、燃料油及其他石油产品。其产品对俄罗斯南部地区的供应及燃料物流具有重要意义。

伊尔斯克炼油厂的设计产能约为每年660万吨原油。 该厂生产车用汽油、柴油、煤油及其他石油产品。因此，这两家企业的总设计产能超过每年1280万吨原油加工量。

这两座炼油厂对俄罗斯南部的石油加工基础设施至关重要。因此，其生产设施若遭受破坏，可能会影响燃料产量及区域物流运作。

来源：ASTRA

此前，俄罗斯总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一遭到打击。

此外，乌克兰国防军还对俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的一家炼油厂发动了袭击。

需要指出的是，在11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油厂之一——梁赞炼油厂。

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