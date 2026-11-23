俄罗斯演员兼宣传人士伊万·奥赫洛比斯汀于11月20日晚在其Telegram频道发布了一系列出人意料的帖子，随后便将其删除。

第一条帖子提到了这位演员一位挚友的儿子，该青年在对乌克兰的战争中阵亡。据奥赫洛比斯汀称，自11月12日起，这名青年的遗体一直留在战场上，至今仍无法被运回。

“他牺牲的可能性高达99%。我们此刻的心情难以言表。但是……我们绝不能让自己变得软弱。绝不能哀嚎、消沉、绝望。那样就是对这个小伙子的背叛，意味着他白白牺牲了。 除了胜利，我们别无选择。否则，我们将无法在上帝面前自圆其说，”这位演员写道。

仅仅50分钟后，奥赫洛比斯汀发布了一条内容截然不同的消息。他表示自己已无力再谈论任何事情，称自己是个“年迈、愚蠢的小丑”，正在度过余生。

“就这样吧！我再也无话可说了。干得漂亮。你们尽力了。真行。再见。 我已经不在了。只剩下一个老糊涂的小丑，正在这同样陈旧的舞台上走完余生，”帖子中写道。

又过了九分钟，这位演员发布了第三条消息，写道：“最后一句：上帝不喜欢这场战争。”

不久后，这三条帖子都从奥赫洛比斯汀的Telegram频道上消失了。这位演员本人并未解释为何决定删除它们。

奥赫洛比斯汀对战争立场的演变

自俄罗斯发动全面入侵以来，奥赫洛比斯汀一直公开支持对乌克兰的侵略，并呼吁俄罗斯人加入占领军。他还曾承诺亲自上战场，但最终并未付诸行动。

2022年，这位演员在莫斯科红场发表演讲，呼吁继续对乌克兰的战争，并高呼“戈伊达”。此后，这一口号成为俄罗斯战争宣传的象征之一。

最近，奥赫洛比斯汀的言论变得不再那么明确。 2025年11月，他在俄罗斯电台的直播中承认，即使停止积极作战行动，也不会给俄罗斯人带来预期的缓解。据他所说，战争可能会进入另一个阶段，但实质上不会有任何改变。

志愿者兼记者伊戈尔·巴拉卡报道了这一消息。

需要提醒的是，奥赫洛比斯汀再次谈到了占领基辅和敖德萨的话题。

视频：宣传员奥赫洛比斯汀不反对摧毁莫斯科

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