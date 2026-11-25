由于天气条件恶劣，俄罗斯军队在冬季修复克里米亚大桥的可能性微乎其微。不过，目前还无法预测占领军能否在春季迅速启动修复工作。

“我认为，由于风暴、海浪等因素，冬季进行修复是不现实的。 他们能否在春季迅速启动这一进程？距离那时还很遥远，当时会发生什么也不清楚。但我认为，在冬季进行修复是不太现实的，”布达诺夫指出。

此外，总统办公室主任还就俄罗斯对首都桥梁基础设施的袭击加剧一事发表了看法。

据他介绍，对基辅桥梁的打击符合俄罗斯的军事逻辑，俄方试图给乌克兰造成最大损失，并阻碍前线的后勤补给。

尽管炮击十分猛烈，布达诺夫强调，首都的桥梁经受住了俄罗斯的攻击。

“换个角度看。他们发动了大量袭击。但桥梁依然屹立不倒。没错，确实存在问题，也有通行限制。但它们依然屹立不倒。而克里米亚大桥却并非如此，”总统办公室主任总结道。

需要指出的是，11月中旬，乌克兰国防军对克里米亚大桥发动了一系列打击。袭击导致该桥梁的公路部分和铁路轨道受损。

乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫在“团结对话”活动上发表了上述言论。

此前，乌克兰武装力量总参谋部曾发布了一则带有讽刺意味的祝贺，祝贺葡萄牙的瓦斯科·达·伽马大桥获得欧洲最长大桥的称号。 该帖子发布之际，此前曾争夺这一称号的克里米亚大桥正遭受反复袭击。

该桥的车辆通行已被暂停，结构残骸阻塞了航道。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，导致约6000吨俄罗斯产钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥上的交通。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车延误了数小时。

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