11月17日上午，由于俄罗斯的袭击，切尔诺夫策市部分地区断电。由于电力设施受损，无轨电车已暂时停运，该市正组织公交车替代运行。

据他介绍，由于紧急停电，无轨电车将暂时停运。计划安排公交车接替运行。

“市内无轨电车将暂时停运。我们正在组织公交车作为替代。电力部门正在努力恢复供电。我们将尽一切可能，尽快让公共交通恢复正常运行，”克利丘克表示。

切尔诺夫策州军事行政局局长鲁斯兰·奥西彭科补充道，11月17日拂晓，俄军出动两架无人机袭击了切尔诺夫策州。

其中一架无人机袭击导致切尔诺夫策市的一处能源基础设施受损。因此，该地区部分社区发生了紧急停电。

所有应急服务部门正在事发现场开展工作，全力消除袭击造成的后果。

据初步消息，此次袭击未造成人员伤亡。

切尔诺夫策市长罗曼·克利丘克在Facebook上通报了这一消息。

11月16日全天，俄军袭击了扎波罗热州55个居民点，共发动864次打击。扎波罗热市及扎波罗热区遭炮击，造成4人死亡，另有8人受伤。

11月16日晚，俄军向哈尔科夫发射了导弹。该市霍洛德诺戈尔斯基区遭到袭击。

11月17日凌晨，俄军对首都发动了导弹袭击。基辅市长维塔利·克利奇科通报了北桥和南桥遭袭的情况。

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