2026年第三季度，在关于新一轮动员传闻的背景下，俄罗斯人纷纷涌向格鲁吉亚、亚美尼亚和塞尔维亚。 前往这三个在反战移民中颇受欢迎的国家的俄罗斯公民总数，创下了近17年来的新高。联邦安全局（FSB）边防局的统计数据证实了这一点。

据边防人员统计，7月至9月期间，共有66.03万俄罗斯人前往格鲁吉亚。这一数字比2025年同期增加了4.33万人，而2025年曾创下此前最高纪录。 此外，这一数字比2022年动员期间高出43%，当时有46.12万俄罗斯公民前往该国。

2026年同期，有40.23万俄罗斯人前往亚美尼亚，而一年前这一数字为34.47万。 2025年第三季度的数据同样创下纪录，但2026年赴亚美尼亚的游客数量已超过2010年以来各单季的所有纪录。

7月至9月期间，共有6.48万名俄罗斯公民前往塞尔维亚。这一数字比去年同期增加了约1.4万人。 此前的高纪录出现在2024年第三季度——当时有5.32万名俄罗斯人前往该国。

不过，边防局的统计数据涵盖了所有与这些国家过境的俄罗斯公民，无论其出行目的如何。因此，仅凭这些数据无法确定究竟有多少人正是因为战争或政治局势而长期离开该国。

今年夏天，受动员传闻影响，俄罗斯人开始更积极地寻找出境途径。 7月，Yandex上相关搜索量的峰值创下了2023年以来的最高纪录。特别是，俄罗斯公民对无需签证即可移居的国家表现出浓厚兴趣。

从事移民事务的机构也证实了人们对移民兴趣的增长。 “Relokats”项目报告称，俄罗斯人关于移民的咨询量几乎翻了一番。 许多人因担心被派往前线，希望在9月至10月前紧急离境。 据“Meduza”报道，自7月底以来，格鲁吉亚、塞尔维亚和亚美尼亚的房地产中介也收到了来自俄罗斯人关于长期租房的大量咨询。

7月底，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，弗拉基米尔·普京正在筹备第二轮动员。据他称，克里姆林宫计划再征召30万至50万人参战。 泽连斯基对此的解释是，自今年年初以来，俄罗斯国防部未能招募到足够数量的合同制士兵，这使得俄军越来越难以弥补人员损失。

接近克里姆林宫的《维尔斯特卡》杂志消息来源也推测，在9月国家杜马选举后，俄罗斯当局可能会实施战时状态并宣布动员。一些欧洲官员也考虑到了这种可能性。 就连俄罗斯官员和征兵站工作人员也对新一轮征兵感到担忧。因此，他们建议亲属离开该国。

俄罗斯宣传媒体报道了这一情况。

俄罗斯国内对新一轮动员的恐惧已达到三年来的最高水平。

俄罗斯可能在2026至2027年间进行大规模动员。

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