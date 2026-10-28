军事专家奥列格·日丹诺夫指出了一种规律：在过去的12个月里，俄罗斯总是在满月期间对乌克兰发动大规模袭击。 神秘学研究者伊戈尔·梅赫达认为，此类巧合可能是蓄意的，并推测弗拉基米尔·普京及其亲信可能赋予天文现象以特殊意义。不过，这些推测尚无科学依据。

10月27日夜间，俄军再次发动了大规模袭击。

据军事专家奥列格·日达诺夫称，俄罗斯军队曾在满月期间多次对乌克兰发动大规模打击。他指出，尽管自己并不倾向于相信阴谋论的解释，但还是注意到了这一规律。

“这甚至已经涉及阴谋论了。每次满月，他们都会对我国进行大规模炮击。统计数据就是这么显示的。我本人并不相信阴谋论，也不研究这些，但遗憾的是，这种巧合确实存在，”日丹诺夫说道。

根据报道中引用的统计数据，从2025年10月至2026年10月27日（含），俄罗斯在每次满月期间都发动了大规模袭击。这些袭击包括无人机打击、导弹袭击或混合攻击。

与此同时，俄罗斯在其他日子也发动过大规模打击。日期巧合这一事实本身并不能证明攻击时机的选择与月相有关。

曾推测弗拉基米尔·普京及其亲信热衷于萨满教和神秘主义的神秘学研究者伊戈尔·梅赫达表示，他不认为这些巧合是偶然的。

“这种巧合非常少见。显然，这是有意识为之的，”梅赫达研究员说道。

他指出，俄罗斯的某些袭击发生在日食、月食、满月或新月期间。梅赫达认为，这可能与人们对天文现象神秘意义的认知有关。

“例如，俄罗斯的一些袭击发生在日食和月食期间，或者在满月或新月之时。这背后是有依据的。 什么是满月？如果参考世界各国的古老精神传统，特别是吠陀传统，其中认为，至高力量与人类之间曾达成一项协议。根据该协议，至高力量承诺提供帮助。 满月便是这份协议的印记。克里姆林宫也认为，他们肩负着某种使命，即统治世界，并且如果他们在满月期间发动袭击，将会得到帮助。但这是一种错误的观念。 就连当今各国的宗教领袖也纷纷表示，‘更高力量并不站在俄罗斯人这一边’。”

关于俄罗斯领导层因神秘主义信仰而选择攻击日期的推测，尚未得到独立证据的证实。这是该研究人员提出的一种解读。

伊戈尔·梅赫迪认为，弗拉基米尔·普京可能指望在满月期间发动袭击以取得胜利。

“普京指望光明势力的帮助，因为他自认为是光明势力。专制统治者总是把自己视为光明势力。 希特勒也是如此，他自诩为世界的救世主。历史还提供了一个这样的例子：希特勒曾咨询占星家，这些占星家会建议他何时发动军事行动。 而当英国人得知此事后，便设法让希特勒的占星家们获得不准确的数据，以便这些占星家的预测与英军的行动能力相吻合。 也就是说，他们会根据所需的预测结果，在相应地点等待敌军发动军事行动。包含此类数据的档案于1970年被公开，”伊戈尔·梅赫达说道。

这位研究者还把俄罗斯领导层的行动与“阿内纳贝”（Ahnenerbe）——一个成立于1930年代末的第三帝国神秘主义意识形态组织——的活动进行了类比。

“该组织曾试图建议第三帝国在军事行动中运用神话元素。也就是说，俄罗斯并非首创——众所周知，阿内纳贝的大部分资料都存放在莫斯科。 显然，他们正在研读这些资料并试图加以复现。但这对第三帝国毫无帮助——‘更高力量’给了它当头一棒，”这位研究者总结道。

与此同时，梅赫达还特别指出俄罗斯全面入侵乌克兰的起始日期。他表示，既然满月是在2月16日，却不清楚弗拉基米尔·普京为何要选择在2022年2月24日发动入侵。

“这一点仍然是个谜，”梅赫达表示。

众所周知，多家有影响力的西方媒体援引情报数据推测，俄罗斯可能恰恰在2022年2月16日发动全面侵略。

这位研究人员指出，即使以往的袭击恰逢满月，这也并不意味着下一次满月时一定会伴随大规模打击。

民族志研究者兼历史教师尤里·达赫诺表示，乌克兰社会中的一部分人传统上赋予满月以神秘的意义。

“据说在这样的夜晚，各种邪祟都会变得活跃起来。 在乡村，年长者常说，这样的夜晚会有狼跑进屋子往窗里张望；村里人还传说，如果有什么女巫，似乎能暂时变身为某种动物。 民间传说中甚至还有一种建议：向这种变形生物扔一枚银币，它就会显露出真面目。古时候，人们就曾根据这类情节创作童话故事。 “不能排除这样一种可能性：普京在满月之夜发动炮击，或许正是因为他是神秘主义的信徒，渴望在乌克兰制造更多流血事件并加剧破坏，”尤里·达赫诺说道。

此类观念属于民间信仰和民间传说范畴。它们并不能证明月相会影响军事领导层的决策。

关于弗拉基米尔·普京可能热衷于萨满教仪式的信息此前曾在公共领域出现过。

俄罗斯“统一俄罗斯党”前国家杜马议员玛丽亚·马克萨科娃曾表示，俄罗斯总统倾向于神秘主义思维，可能相信萨满教仪式的有效性。

“据众多报道称，他们曾与绍伊古一同在驼背山上身着相同的服装举行萨满仪式。 据说，他们甚至在那里焚烧了几头骆驼，以防普京失去仅存的健康，”她在《论据》节目中说道。

另一方面，批评弗拉基米尔·普京的俄罗斯政治学家瓦列里·索洛维耶夫， 曾于2022年声称，俄罗斯总统关于全面入侵的最终决定，据称是在谢尔盖·绍伊古带来的萨满仪式结束后做出的。

这些说法仅为特定个人的声明，本身并不能证明萨满教仪式影响了克里姆林宫关于对乌克兰开战的决定。

该报道还强调，占星术、塔罗术、数秘术、占卜、预言、巫术及超感官知觉均不属于科学学科，相关预言也无法保证所述事件会发生。 应以批判性眼光看待此类信息，而非将其视为未来袭击的可靠预测。

俄军每天向乌克兰西部地区发射两到三波喷气式无人机。能源基础设施，特别是变电站，仍是主要攻击目标。

在10月27日清晨至28日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的26个居民点发动了50次袭击。袭击导致两名男子受伤。

由于俄罗斯的又一次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产能力的丧失，相关人士表示：“工厂已经不复存在了。”

此前，俄罗斯曾袭击了敖德萨州的一家食品生产企业。

此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。

此外，俄罗斯的炮击还损坏了Harvest clothing品牌的生产设施。

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