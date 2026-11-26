俄罗斯国家杜马在2026年11月26日（星期四）的全体会议上， 一读通过了一项法案，该法案规定将公民的养老金积累自动转入两年前根据弗拉基米尔·普京的法令设立的“长期储蓄计划”（PDS）。 俄罗斯当局将利用这些养老金资金购买本国债券，以继续为战争提供资金。

根据该文件，自2027年4月1日起，养老金累积部分的积累将停止， 公民的资金将转入非国有养老基金的养老储备金，并作为一次性缴款计入长期储蓄计划账户，该计划将覆盖非国有养老基金客户（其累计储蓄总额达3.6万亿卢布 （480亿美元）的客户，以及未申请将养老金从国家养老基金（VEB）转出的公民（约3万亿卢布，即400亿美元），此前俄罗斯财政部曾解释称，设立国家“授权基金”正是为了管理这些资金。

这一举措的背景是，俄罗斯当局已耗尽国家福利基金三分之二的闲置资金，并在三年期预算中安排了50万亿卢布（6667亿美元）的军事开支， 因此，养老金几乎成了战争资金的最后来源。据阿尔法银行分析师评估，此次改革将提振联邦贷款债券（OFZ）市场，该债券由俄罗斯财政部发行以弥补预算赤字： 2027年，政府计划通过OFZ借款6.1万亿卢布（813亿美元），2028年为5.8万亿卢布（773亿美元）， 2029年为5.7万亿卢布（760亿美元），因此到本十年末，俄罗斯国债将升至GDP的24.1%——创2002年以来新高。 经济学家伊戈尔·利普西茨指出，由于联邦政府债券（OFZ）的存在，养老金储备将流入国家预算，并最终被用于战争开支。他补充道，该基金将直接购买财政部发行的联邦政府债券，而所有这些资金都将在战争期间用于战争开支。

来源：《莫斯科时报》。

俄罗斯政府已连续第三年变卖国家福利基金的黄金，以填补联邦预算缺口、支持国有银行，并为大规模基础设施和军事项目提供资金。 2022年至2025年间，该基金资产负债表上的黄金储备减少了71%。

俄罗斯银行的现金提取量已达到对金融体系而言灾难性的水平。

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