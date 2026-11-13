在古利亚皮尔方向，乌克兰军队继续在空域内有效对抗俄罗斯无人机。 “阿帕奇”空降兵发现并摧毁了敌方“莫尔尼亚”无人机指挥点，该指挥点是占领者试图在古利亚皮尔的一栋多层建筑内设立的。

据他介绍，无人机——尤其是廉价的“莫尔尼亚”无人机——已成为一个严重问题。 10月期间，在该军团负责的防区内共记录到约1300架此类无人机，其中大部分已被压制或摧毁。正因如此，在古利亚波尔摧毁该无人机指挥与发射点堪称一项不争的胜利。

“敌人曾试图在某栋高层建筑内设置‘闪电’无人机的起飞点。该建筑位于古利亚波尔市中心附近。 我们的防卫部队、空中侦察和网络侦察在一段时间内成功收集到了足够的数据。这些信息经过分析后，得出了正确的结论。 随后决定实施中程打击，”第7空降军通信处的一名高级军官指出。

第237“阿帕奇”独立无人机系统营对目标进行了精湛的打击。谢尔盖·莱夫特指出，尽管面临俄军的积极抵抗，但指挥所仍被“Fire Point”无人机摧毁。

“敌方的对抗手段实际上相当广泛。既包括电子战手段，也包括普通机枪。我们针对不同距离，采用不同的中程打击手段。 虽然有时也会被击落——并非所有无人机都能完好无损地抵达目标，但他们击落我们的频率其实并不高，”谢尔盖·莱夫特指出。

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乌克兰空降兵第7军通信处高级军官谢尔盖·莱夫特在“军队电视台”的直播节目中透露了这一情况。

乌克兰武装部队打击了俄罗斯的弹药库和无人机仓库、克里米亚的指挥所以及鲁比康部队的设施。

需要指出的是，乌克兰国防军各部队于10月21日及22日凌晨，对俄罗斯占领军的多个重要军事目标实施了成功打击。乌克兰武装力量总参谋部通报了这一消息。

乌克兰军方发现并摧毁了俄军“布克-M1”防空导弹系统，该系统曾被占领军用于对抗乌克兰空军。

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