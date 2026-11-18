六艘拖船、一艘挖泥船、一艘溢油清理船及其他船只已抵达拱门坍塌现场。

据“Verstka”网站报道，Vesselfinder平台的数据证实了这一点。

这些船只正沿大桥两侧航行。据该平台数据显示，刻赤海峡航道内仍有足够空间供吃水较浅的船只通行。

据该媒体报道，乌克兰国防军于11月16日和17日对该桥梁发动了袭击。在第二次袭击中，大桥汽车通道部分的一座长227米的拱桥坍塌落入航道。

来源：《Verstka》。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构损毁，约6000吨俄罗斯产钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，因此黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队编制。

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