11月26日凌晨，俄罗斯多个地区以及乌克兰部分被临时占领的领土遭到无人机袭击。据报道，现场发生多起爆炸，俄罗斯防空系统启动，并出现火灾及设施受损等情况。 部分机场实施了临时航班限制。

在俄罗斯斯塔夫罗波尔边疆区的涅维诺米斯克，一座为包括爆炸物组件生产企业在内的多家企业供电的发电站遭到袭击。当地居民称发生了30多次爆炸。

俄罗斯当局证实该设施受损，并表示该市所有学校已转为远程教学。

据初步消息，巴什科尔托斯坦的一处“跨油-乌拉尔”公司石油运输基础设施设施遭到袭击。

别尔哥罗德州瓦卢伊基镇在袭击后发生火灾。此外，一家超市和一家烟花爆竹店也遭到破坏。该地区共报告有两人受伤。

在临时被占领的马里乌波尔、别尔江斯克和亚速海沿岸地区，也记录到了爆炸声以及俄罗斯防空系统的运作。关于这些地区可能遭袭的具体情况，目前正在核实中。

据彼得·安德鲁申科称，罗斯托夫州、沃罗涅日州、图拉州和彭赞斯克州以及克拉斯诺达尔边疆区均动用了俄罗斯防空系统。

沃罗涅日州有报告称数栋住宅楼受损。

由于面临无人机袭击的威胁，克拉斯诺达尔、伏尔加格勒、乌里扬诺夫斯克、乌法和加里宁格勒的机场已实施临时航班起降限制。

据安德鲁什琴科称，截至11月26日上午，俄罗斯境内仍有十个地区面临无人机袭击威胁。

占领研究中心负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一情况。

11月25日夜间，数处工业设施周边传出爆炸声。新库伊比谢夫和西兹兰炼油厂遭到袭击，此外，据推测还有一座输油站也遭到袭击。

11月26日凌晨，无人机袭击了俄罗斯联邦斯塔夫罗波尔边疆区内维诺米斯克的工业区。 据OSINT及监测频道Falcon和Astra的消息，袭击目标可能是为该地区工业企业供电的涅维诺米斯克热电厂。

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