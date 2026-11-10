11月10日凌晨，无人机袭击了乌克兰被临时占领的领土以及俄罗斯的多个地区。袭击发生后，顿涅茨克和卢甘斯克出现了大范围停电。 此外，别尔江斯克、塞瓦斯托波尔以及诺夫哥罗德州的居民也报告了爆炸事件。

在顿涅茨克，彼得罗夫斯基区遭袭后，全市几乎所有地区都断电了。

在卢甘斯克州被临时占领的地区，约22:22时有报告称电力系统遭到袭击。此后，卢甘斯克及其他居民点开始出现大范围停电。

占领当局证实，此次停电是由于无人机袭击造成的。

不过，目前尚不清楚断电用户数量、受损程度以及恢复供电的大致时间。

在暂时被占领的别尔江斯克，当地居民报告称马亚克地区发生了剧烈爆炸。关于可能的命中情况，相关信息正在核实中。

在塞瓦斯托波尔，俄罗斯防空部队试图击退无人机袭击。占领当局总督米哈伊尔·拉佐扎耶夫声称已击落八架无人机。但目前尚无关于无人机命中目标的经证实数据。

俄罗斯诺夫哥罗德州斯塔拉·鲁萨市也发生了一系列爆炸。此次袭击的可能目标是第123航空维修厂，该厂负责维护伊尔-76、伊尔-78和L-410军用飞机。

不过，关于该企业遭到打击的消息目前尚未得到证实。

此外，俄罗斯防空系统在卡卢加州也进行了拦截行动。

俄罗斯联邦其他多个地区，包括莫斯科州、罗斯托夫州、沃罗涅日州以及克拉斯诺达尔边疆区，也因无人机袭击威胁发布了空中警报。

关于这些地区袭击后果的具体信息正在核实中。

占领研究中心负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一情况

需要指出的是，在俄罗斯罗斯托夫州，由于FP-2无人机击中R-280公路上横跨米乌斯河的大桥，该路段交通被迫中断。俄罗斯占领者将该公路称为“新俄罗斯”。 卫星图像记录了路面受损的程度。

需要指出的是，在俄罗斯罗斯托夫州，由于无人机袭击，连接顿河畔罗斯托夫与乌克兰临时被占领土的“新俄罗斯”高速公路上横跨米乌斯河的桥梁遭到破坏。

需要指出的是，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，且梁赞部分地区断电。

2026年10月，俄罗斯原计划执飞的6.92万个航班中，近3.4万个航班被延误或取消。主要原因是由于无人机袭击威胁，机场运营经常受到限制。

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