菲拉托夫批评官员试图将第聂伯火车站遭袭的责任推卸给他人

第聂伯罗市市长鲍里斯·菲拉托夫表示，俄罗斯对火车站的袭击责任不能归咎于“乌克兰铁路公司”、地方政府或国家机构。他还批评官员们利用这场悲剧进行公关炒作并相互指责。

据菲拉托夫称，袭击发生在第10号和第11号轨道之间的区域，即第5号站台。他坚称，从那里在技术上根本无法快速到达地下通道。

“这既不是‘乌克兰铁路’的过错，也不是市政府的过错，更不是国家的过错。唯一该负责的只有俄罗斯，”市长强调道。

菲拉托夫呼吁政府官员停止公开推卸责任，并停止利用这场悲剧进行自我宣传。

“喂，公职人员们！别再把民众当傻瓜了！”他写道。

市长还批评了国家政府、地方政府、军事行政机构及相关主管部门之间不断相互推诿责任的现象。 在他看来，与其进行无休止的检查、发布新指示或进行公开指责，官员们不如更好地了解当地的实际情况。

此外，菲拉托夫还对媒体报道市立医院医护人员抢救重伤员的工作表示愤慨。他认为，在医护人员辛勤工作的背景下，将这场悲剧变成某些官员的公关活动是不可接受的。

“我们正处于战争之中。这是一场血腥而可怕的战争。够了，别再撒谎、耍花招和操纵舆论了。 与其如此，不如粗鲁、强硬，甚至使用脏话[…] 但必须直言不讳。说真话。清晰而明确，”市长总结道。

来源：鲍里斯·菲拉托夫（Facebook）

10月29日，总统沃洛迪米尔·泽连斯基公布了俄罗斯袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克火车站现场的画面。据初步数据，此次火箭无人机袭击造成13人死亡，另有10人受伤。

此前，占领军袭击了第聂伯尔的火车站，造成至少13人死亡。

乌克兰铁路公司澄清了俄罗斯袭击第聂伯尔火车站的详情，此次袭击导致平民乘客死亡和受伤。 据该公司称，火车站事先已发布空袭警报，在发现危险升级后，原定开往扎波罗热的电动列车上的乘客开始撤离。距离袭击发生还有10多分钟。

关注我们在