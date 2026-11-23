自11月22日晚起，乌克兰12个州及基辅均记录到了俄罗斯袭击造成的后果。炮击导致6人死亡，另有32人受伤。

“在第聂伯市，敌军袭击了火车站区域。客运车厢受损；一人受伤。俄军还袭击了日托米尔州的火车站，清晨则袭击了哈尔科夫的机车段。 在哈尔科夫州，变电站和输电线路遭到袭击。在哈尔科夫市，一架俄罗斯无人机击中了一家酒店。在洛佐瓦市，因上午的袭击有11人受伤，”谢尔盖·科雷茨基在Telegram频道上写道。

据总理称，今晨俄军在扎波罗热造成3人死亡，该市一家医院也遭到破坏。

在克拉马托尔斯克，一架无人机袭击了一辆疏散车：两人遇难，四人受伤；而在尼科波尔，因炮击造成一人死亡，市内的职业中学遭到损毁。

此外，基辅州、苏梅州、敖德萨州、文尼察州和波尔塔瓦州的民用基础设施遭到破坏，在基辅市，无人机残骸坠落在教育机构内。

“自昨晚以来，共有6人遇难，另有32人受伤，其中包括一名儿童。在基辅州维什戈罗德区一栋五层住宅楼遭俄罗斯袭击的现场，救援工作仍在进行中。 遇难人数已升至11人。向遇难者家属和亲友致以诚挚的哀悼，”科雷茨基写道。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基通报了这一消息。

在文尼察州，由于俄罗斯联邦的夜间袭击，一家企业和多栋住宅楼遭到破坏。

此前，俄罗斯曾袭击了哈尔科夫的一栋高层建筑，造成人员伤亡。

自傍晚以来，俄军已对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了10多次袭击，造成多人受伤。

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