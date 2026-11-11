11月10日当天，前线共发生125起与俄军的交火事件。 占领军在科斯蒂安蒂诺夫斯基和波克罗夫斯基方向最为活跃，乌克兰守军分别击退了15次和11次进攻。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

据军事指挥部数据，过去24小时内，俄军发动了65次空袭，投下222枚制导炸弹。 此外，敌军还出动了8781架自杀式无人机，并对居民点及乌克兰军队阵地进行了2653次炮击。其中8次炮击使用了火箭炮系统。

苏梅州和切尔尼戈夫州的多个居民点遭到敌军炮击。其中，在苏梅州，科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、巴奇夫斯克、塞雷迪纳-布杜、涅斯库奇内等居民点均遭到炮击。 克鲁日克镇遭受了空袭。

乌克兰国防军还对敌方军事设施实施了打击。 乌克兰空军、导弹部队和炮兵打击了占领军人员及装备的集结区、无人机指挥点、三个炮兵阵地以及一个指挥观察哨。

最激烈的战斗发生在哪里

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，俄军发动了六次空袭，投下11枚制导炸弹，并实施了41次炮击，其中两次使用多管火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在蒂霍附近以及恰伊科夫卡、奥赫里米夫卡、沃洛霍夫卡、尼古拉耶夫卡、巴克谢耶夫卡和马洛亚沃夫恰方向，成功击退了敌军的七次进攻。 在库皮扬斯克方向，俄军未开展进攻行动。

在利曼方向，占领军曾两次试图在德鲁日利博夫卡和利曼方向突破乌克兰防线。在斯洛文斯克和克拉马托尔斯克方向，分别记录到一次袭击——分别发生在尼古拉耶夫卡附近和戈卢比夫卡方向。

东部战线上，康斯坦丁诺夫卡方向的突击次数最多，共计15次。 俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡附近以及德鲁日基夫卡、伊利尼夫卡、尼古拉伊皮利亚、鲁西诺亚尔、格鲁兹基和维尔诺方向发动了进攻。

乌克兰军队还在波克罗夫斯基方向击退了另外11次进攻。敌军试图向新顿巴斯、比利茨基、多布罗皮利亚、瓦西里夫卡、谢尔吉耶夫卡和莫洛德茨基方向推进。

在战线南部，俄军在亚历山德罗夫斯基方向发动了两次进攻，在古利亚皮尔斯基方向发动了三次进攻，在奥里霍夫斯基方向发动了一次进攻。在第聂伯河方向未记录到突击行动。

此外，总参谋部通报称，在沃伦和波利斯基方向，未发现敌方组建进攻集团的迹象。

此前，总参谋部更新了截至11月11日俄军伤亡数据。

总参谋部称，自本日凌晨以来，前线共发生116起交火事件，其中科斯蒂安蒂诺夫卡附近战况最为激烈。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正试图向国际伙伴散布虚假信息，声称乌克兰仅控制顿涅茨克州10%的领土。

在维利科布尔卢茨基方向，俄军正试图从不同方向推进，以扩大对乌克兰防线的渗透。

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