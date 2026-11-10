总参谋部记录到过去24小时内发生了156起交火事件，并指出了交火最激烈的方向

过去24小时内，前线共发生156起乌克兰国防军与俄军之间的交火事件。乌克兰武装部队总参谋部表示，占领军在波克罗夫斯克方向的活动最为频繁。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，过去24小时内，侵略者发动了三次空袭，投掷了五枚精确制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了52次炮击， 其中一次使用了多管火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队击退了敌人针对奥赫里米夫卡、赫里普尼、马拉沃夫恰等居民点以及斯塔里察、楚古尼夫卡地区发起的六次进攻。

在库皮扬斯克方向，占领军未实施突击行动。

在利曼方向，敌军试图突破我方防线的企图已被击退，该方向敌军曾在扎里奇内居民点附近及利曼方向发动了六次进攻。

在斯洛维扬斯克方向，敌军在皮斯库尼夫卡方向及亚姆皮尔居民点附近发动了两次攻击。

在克拉马托尔斯克方向，敌军发动了三次突击行动，分别向瓦西尤廷斯基方向及蒂霍诺夫卡地区发起进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，共记录到九次袭击。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡、多夫加·巴尔卡、鲁辛·亚尔等居民点周边地区以及向尼古拉皮利亚方向发动了进攻行动。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了十三次攻击。占领者试图在维尔内、斯维特莱、莫洛德茨克等居民点附近以及向米尔内、谢尔吉耶夫卡、诺沃帕夫利夫卡等居民点方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军未实施突击行动。

在古利亚皮尔方向，占领军两次袭击了我方守军阵地。敌军试图向诺韦扎波罗热方向推进。

在奥里霍夫方向，占领军在斯捷波沃地区发动了攻击。

在第聂伯河方向，敌军未实施突击行动。

在沃伦和波利斯基方向，未发现敌军组建进攻集团的迹象。

上述情况载于乌克兰武装部队总参谋部截至11月10日08:00的作战情报汇总报告中。

需要指出的是，乌克兰武装部队在过去24小时内消灭了超过2200名俄罗斯军人。

前线共发生148次交火：其中波克罗夫斯克和科斯蒂安蒂诺夫斯克方向战况最为激烈。

过去24小时内，乌克兰武装部队在前线消灭了2,280名俄罗斯占领军。

过去24小时内，前线共记录140起交火事件，其中波克罗夫斯克方向的战况依然最为激烈。

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