截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总数（430 790人）。

据乌克兰武装力量总参谋部新闻处通报， 这一数字相当于俄罗斯联邦四个地区——涅涅茨自治区、楚科奇自治区、马加丹州和阿尔泰共和国——的人口总和，这些地区居住着约43.4万人。

总参谋部补充称，这些地区的总面积约为150万平方公里，而距离2026年底还有超过五周的时间。 乌克兰军方表示，只要俄罗斯不停止对乌克兰的武装侵略，他们就将继续给敌人造成损失。

来源：乌克兰武装部队总参谋部新闻处在Telegram上的通报。

俄罗斯联邦统计局（Rosstat）记录显示，战争期间在顿涅茨克州至少有27万名俄罗斯军人死亡。相比之下，柏林战役导致苏联军队损失了7.8万人的生命。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，平均每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门共登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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