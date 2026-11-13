正策划对基辅发动新一轮袭击：乌克兰安全局逮捕了一名俄罗斯观察员

乌克兰安全局反间谍部门在基辅又揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾协助敌方策划针对首都的新一轮导弹和无人机袭击。 该男子系一名被俄方招募的切尔卡瑟州居民，他一直在收集乌克兰国防军部队部署情况及民用基础设施设施的位置信息。

乌克兰安全局人员在该男子执行任务时当场将其抓获。当时他刚刚拍摄下乌克兰武装部队某部队的驻地位置，并向其俄罗斯联络人传递了相关信息。

随后，该间谍本应将照片连同目标的精确坐标一并发送给俄罗斯特工。目前，执法部门正在核实一种说法，即占领者曾计划利用其无人机之一袭击该阵地。

此后，这名敌方同谋还计划追踪并“泄露”乌克兰首都内几处加油站和邮政终端的地理位置。

乌克兰安全局（SBU）人员挫败了敌人的计划，并逮捕了该间谍。

调查显示，俄军早在全面战争爆发前就已拉拢该男子合作，当时他是一名长途卡车司机，并定期往返俄罗斯。

被招募后，该嫌疑人被转入“待命状态”，而最近一名俄罗斯特工与他取得了联系。

为掩饰侦察行动，该间谍会带上同居女友，并在她不知情的情况下利用其身份，使外界误以为这只是普通夫妇的日常散步。

乌克兰安全局调查人员已根据《乌克兰刑法典》第111条第2款（在战时状态下实施的叛国罪）向该特工通报了涉嫌罪名。

该犯罪嫌疑人目前被羁押，不得保释。他将面临无期徒刑并没收财产的刑罚。

乌克兰安全局切尔尼戈夫州分局的员工在该州检察院的程序指导下开展了综合行动。 乌克兰安全局通报了这一消息。 乌克兰安全局还揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾炸毁了第聂伯市市议会一名官员的汽车。 此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，该人还曾追踪国防军维修基地的位置。 乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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