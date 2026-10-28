2026年上半年，俄罗斯采购的德国产假肢和人工关节总额达到7900万欧元，比去年同期增长了三分之一。

根据欧盟统计局（Eurostat）的分析，与2021年上半年相比，从德国进口的手臂和腿部假肢增长了5.4倍，人工关节则增长了6.1倍。 总体而言，俄罗斯从欧盟各国进口此类产品的总额达1.449亿欧元，其中德国（55%）、荷兰（23%）和比利时（17%）占比最大。

进口的激增与在对乌克兰战争中重伤的俄罗斯军人数量增加，以及国内生产无法满足对高科技零部件的需求有关。 据专家评估，在俄罗斯需要安装假肢的人群中，年轻患者的比例已从8%上升至20%。 受此影响，2026年俄罗斯社会保险基金在康复设备方面的支出达到981.6亿卢布，几乎是战前水平的三倍。

来源：《福布斯》。

20245年，俄罗斯对假肢的需求较2023年增长了53%。这个侵略国的居民失去手臂的情况尤为普遍。

俄罗斯当局计划为在对乌克兰战争中失去肢体的参战人员建立康复中心。此类机构将在俄罗斯联邦的八个联邦区中各设立一家。 虽然尚未公布这些机构的具体开业时间，但莫斯科州俄罗斯国立社会大学（РДСУ）内已有一家中心投入运营。

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