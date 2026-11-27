法国政治家让-吕克·梅朗雄表示，与俄罗斯爆发武装冲突将是一种荒谬的局势发展。 他解释说，法国的核威慑理论旨在防止欧洲爆发战争，特别是波罗的海国家。这位总统候选人在接受LCI电视台采访时谈到了这一点。

“法国的核威慑理论意味着，我们绝不会允许在欧洲境内发生冲突，包括波罗的海国家及其他国家。因此，我们有正当理由对周围那些正在武装自己的国家感到担忧。 毕竟，与俄罗斯开战是荒谬的，”这位政治家说道。

此外，梅朗雄还对德国计划组建欧洲规模最大的常规军队表示担忧。他认为，该国军事力量的增强可能会使其成为其他国家的攻击目标。

“当德国拥有最大的常规军队时，它将自行决定如何使用这支军队。此外，美国的核武器正部署在德国境内。自那时起，德国便成了目标。 我想提醒大家，德国是我们的邻国。任何一位法国总统都应对此感到担忧——自己的邻国正成为其他国家的军事目标，”梅朗雄表示。

让-吕克·梅朗雄领导着左翼政党“不屈的法国”，并正在参加2027年的总统竞选。 这位政治家此前曾多次反对西方与俄罗斯发生直接军事冲突，并呼吁通过外交手段解决战争。

梅朗雄还批评了向乌克兰派遣西方军队的提议，并反对乌克兰加入北约。

此前，法国在联合国呼吁俄罗斯对能源和航运领域实施双重停火。

据《Politico》报道，法国政界人士主张削减对乌克兰的援助。

玛琳·勒庞表示，如果上台执政，法国将履行此前就支持乌克兰所作出的承诺。具体而言，这包括欧盟为基辅提供的900亿欧元联合贷款。

值得一提的是，勒庞已同意与泽连斯基会面。

此外，在计划于2027年举行的法国总统大选首轮投票的全部五种情景中，玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄均位列前两名。

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