截至2026年10月28日，前线共记录到191起交火事件，其中32起发生在波克罗夫斯克方向。 俄军还发动了导弹和空中打击，并出动了近9,700架自杀式无人机。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

俄军袭击的规模

过去24小时内，敌军发动了3次导弹袭击和68次空袭，投下258枚制导炸弹。 此外，俄军还出动了9654架自杀式无人机，并对乌克兰军队的驻地和阵地进行了2535次炮击。其中35次炮击使用了火箭炮系统。

乌克兰国防军的导弹部队和炮兵摧毁了敌方无人机指挥中心。

苏梅州和切尔尼戈夫州的居民点遭到炮击。福托维日镇遭受了空袭。

主要战线的局势

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，俄军共37次炮击乌克兰守军阵地及居民点。其中3次使用了多管火箭炮系统。

在南斯洛博扎恩方向，乌克兰军队击退了敌军的5次进攻。俄军曾试图向奥赫里米夫卡和马洛亚·沃夫恰方向推进。

在库皮扬斯克方向，记录到俄军曾三次试图在拉德基夫卡方向巩固阵地。

在利曼方向，占领军在诺沃耶、斯塔夫基和利曼方向发动了六次突击行动。乌克兰军队阻止了敌军向防线内部渗透。

在斯洛维扬斯克方向，俄军在扬波尔附近及奥里胡瓦特卡方向发动了两次攻击。在克拉马托尔斯克方向，记录到三起针对马利诺夫卡、瓦西尤廷斯基和切尔沃诺伊方向的攻击。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，敌军在科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及通往赖斯基和帕夫利夫卡的方向发动了15次攻击。

波克罗夫斯克方向仍是战况最为激烈的地区之一

在波克罗夫斯克方向，乌克兰军队击退了俄军32次进攻。占领军试图在索菲耶夫卡、维尔诺、沃迪扬斯克、瓦西利夫卡、 莫洛德茨基和乌达奇附近，以及托雷茨克、库切罗沃亚尔、多布罗皮利亚、汉尼夫卡、诺沃格里希诺、古利沃和谢尔吉耶夫卡方向试图推进。

在古利亚皮尔方向，俄军17次袭击了乌克兰阵地。在特尔努瓦托、多林卡、吉尔科、查里夫内和叶戈罗夫卡方向记录到了其推进企图。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，乌克兰军队继续在战线所有方向遏制敌方的进攻行动。

此前，总参谋部通报了截至10月28日俄罗斯在过去24小时内的伤亡情况。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵在库皮扬斯克方向实施了代号为“维莱斯”的地下特种行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

当天共发生178次交火——最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克和古利亚皮尔方向

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