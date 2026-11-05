俄罗斯对科米舒瓦萨发动空袭造成的死亡人数已升至43人

俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦萨镇的空袭造成的死亡人数已升至43人。袭击现场的搜救行动已持续第四天。可能还有数十人被困在废墟下。

国家元首表示，他在马德里会见葡萄牙总统安东尼奥·若泽·塞古拉时，讨论了此次俄罗斯袭击造成的后果。

“感谢他对我方就俄罗斯袭击科米舒瓦萨一所普通学校一事表达的慰问，当时人们正在那里领取人道主义援助。 那里的搜救行动已持续第四天。截至目前，已知有43人遇难。我向遇难者的亲属和亲友表示哀悼，”泽连斯基表示。

据总统称，废墟下可能仍有数十人被困。与此同时，一名此前被视为失踪的人员已于11月5日被成功救出，确认尚在人世。

在与安东尼奥·若泽·塞古拉的会晤中，双方还讨论了俄罗斯对乌克兰基础设施的袭击造成的后果，以及葡萄牙今后向乌克兰提供支持的可能性。

“俄罗斯每天都在用无人机和导弹袭击我们的城市和社区。能源领域遭受了大量破坏，要恢复一切非常困难。 我们与总统先生讨论了葡萄牙如何支持我们的电力系统以及保护乌克兰人民的生命安全。我们还讨论了双方联合生产武器的可能性。我们非常期待能采取新的支持措施，”这位国家元首强调道。

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乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在Facebook上发布了这一消息。

需要提醒的是，科米舒瓦西的应急救援工作已进入第四天。此前，救援人员已从废墟中寻获42具遇难者遗体。目前，对身份不明遗体的辨认工作仍在进行中。

在科米舒瓦哈，俄罗斯对该地区实施航空炸弹袭击后，当地居民被呼吁撤离。

在俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦哈镇的袭击中遇难者的家属将获得丧葬补助，伤者将从地区预算中获得现金援助。每位伤者的补助金额最高可达5万格里夫纳。

《纽约时报》称，对科米舒瓦哈的袭击可能是俄罗斯针对平民最致命的袭击之一

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