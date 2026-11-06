基辅及四个州已实施紧急限电：哪些地区形势最为严峻

基辅及乌克兰另外四个州已实施紧急限电措施。

首都的局势依然最为严峻，当地全天停电时间表可能会多次调整。

据该公司消息，目前以下地区正在实施紧急停电：

基辅；

基辅州；

日托米尔州；

切尔尼戈夫州；

切尔卡瑟州。

总体而言，这些地区共有五批用户被切断供电。

实施这些限制措施是为了防止电网电压下降，并避免电网进一步运行不稳定。

首都的局势依然十分严峻。受电力系统状况影响，基辅全天内的停电时间表可能会频繁变动。

电力工作人员正不间断地工作，以稳定局势并恢复到预期的停电时间表。

此前有报道称，由于俄罗斯空袭导致电力系统遭受严重破坏，日托米尔已实施节电措施。

当局呼吁市民在用电高峰时段限制用电。此外，日托米尔的电动交通工具已暂时停运。

乌克兰国家电力公司（Ukrenergo）报道了这一消息。

11月6日上午，俄军再次对第聂伯罗彼得罗夫斯克州DTEK公司的电力基础设施发动袭击。该公司多处设施同时遭到袭击，设备受损并引发火灾。

11月6日夜间至次日清晨，俄军对基洛沃格勒州的能源设施发动了袭击。

11月5日，俄军动用喷气式无人机，袭击了基辅州比洛耶采尔科夫的能源基础设施。

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