泽连斯基表示，基辅仍是电力和供水状况最为严峻的地区

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就消除俄罗斯袭击造成的后果、恢复电力供应以及各地区局势召开了会议。基辅的局势依然最为严峻，当地居民和企业正面临长时间的停电和断水。

“基辅的情况最为严峻：居民和企业长期面临停电和停水，面临的挑战非常严峻。 实际上，这是由于市政层面未能落实供暖季准备工作，以及俄罗斯针对乌克兰能源基础设施发动此次军事行动所造成的后果，”他指出。

据总统称，政府正在提供额外支持，以帮助加快恢复进程。

“这涉及设备供应和加快施工进度。此外，我们还与德国和西班牙达成了协议——我在访问期间曾就此与两国领导人及企业代表进行过讨论——将供应必要的发电机、电缆及其他设备，”泽连斯基解释道。

在会议期间，总统听取了关于第聂伯、哈尔科夫、波尔塔瓦州、切尔卡瑟州、文尼察州、敖德萨及敖德萨州、日托米尔州、苏梅州以及基辅州情况的汇报。

会议特别关注了受损设施的修复工作以及调集更多维修队伍的问题。

“我们还与能源公司代表——包括国有和私营企业——专门讨论了调动额外维修队伍、加快恢复工作的必要性。

乌克兰总理报告称，已启动针对所有参与恢复工作人员的月度补贴计划，特别是电力、公用事业、铁路以及水处理和供水设施的员工。 “重要的是，乌克兰武装部队已调动特定力量参与电力网络和能源设施的修复工作，”泽连斯基表示。

此外，总统还听取了乌克兰武装部队总司令和空军司令关于应对俄罗斯“沙希德”型攻击无人机的报告。

报告内容涉及动用战斗机击落无人机、能源及基础设施设施的掩护小组行动，以及机动火力小组的运用。

“我们正在筹备为F-16战机补充弹药：已与合作伙伴达成相关协议。已向乌克兰总理下达了具体指示，要求其与邻国进行沟通，并确保‘团结’出口通道的正常运作。 感谢每一位真正竭尽全力、日夜为人民辛勤工作的人！”国家元首总结道。

国家元首通过Telegram发布了这一消息。

今天（11月6日），基辅及乌克兰另外四个州实施了紧急停电。

11月6日上午，俄军再次对第聂伯罗彼得罗夫斯克州DTEK公司的能源基础设施发动袭击。该公司多处设施同时遭到袭击，导致设备受损并引发火灾。

11月6日夜间至次日清晨，俄军对基洛沃格勒州的能源设施发动了袭击。

11月5日，俄军动用喷气式无人机，袭击了基辅州比洛耶采尔克维的能源基础设施。

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